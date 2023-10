Yo, Leonor

Españolas, españoles y españeles: aún voy a ser yo la que salve el chiringuito. Aún voy a ser yo la que saque esto adelante contra todo pronóstico. Cómo estuve ayer. Es una pregunta retórica, queridos. Estuve de durrse. Qué manera de jurar bandera, por favor. Qué besaco le aticé, que forma de bajar la testuz. Que iba servidora más derecha que una vela, cosa que a mí no me cuesta porque así me lleva Altibajos por la vida, que tengo como un ajoporro de la espalda. Soy una estaca humana. Ayer, vamos a reconocerlo, me vino estupendamente porque, entre el gorrito ese que lo ha inventado un psicópata, el ropaje a cincuenta grados al sol hora y tres cuartos y la mirada de mi señora mother, a mí no me dio un tantarantán de puro milagrito. Que luego Altibajos no es nadie. Que luego hasta suspiró y se le pusieron en los ojos dos lagrimones como dos kiwis. Yo estuve reflexionando: puede que me dé un vahído, pero siempre es peor que ella tuerza el morro, porque si fallo me lleva a Madrid de la oreja por toda la autovía.

Perdonen que insista. ¿Y el moño que me hago? El moño que me sienta muchísimo mejor que ese pelo de novicia con raya en medio que me ponen, que es que parece que soy medio lela. Y no. Que Vds. ya lo han visto, que no. Que he salido a mother. Que a mí a sargenta no me gana ni el radiotelegrafista de la comisaría de Galdákano.

Perro no vino, que estaba de after en Granada con todas las modernas, haciéndose el guay. Que, ahora que me acuerdo, qué costaba ponerle a Altibajos una copita para brindar en el final de la cumbre de gente europea tan artificial. Qué les costaba a Vds. que ella se mojara los labios, pofavó. Pos no. Luego dicen que tiene carácter. Me quitan a mí el cubata y saco el sable.

Saludo, ya que estamos, desde aquí a mis primas. Una se ha tomado un año sabático para ser cooperante. De momento está en Ginebra que, hasta donde sé, no necesita ayuda humanitaria. Y la otra lleva de sabático la vida entera. Pero no pasa ná, que aquí estoy yo, con tó mi papo, amigas.