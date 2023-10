Yo, Leonor

Estaba mu nerviosa. Hay que reconocerlo. Y lo digo, ea, estaba mu nerviosa. Por primera vez se me notó que me temblaba el gaznate y me tembló, y puse mucha voz de pija. Mucha ese. Like an avispa. Menos mal que llevaba la melena de leona con su poquito de tenacilla y me hacía look de reinona.

Qué bonito es lo de mis premios, por favor. Qué bien está nuestrohijoFelipe siempre. Es que estuvo mi padre de pegarle dos pellizcos en los mofletes y comértelo a besos. El discurso fue divino, de que se te deslizaran por las mejillas dos lagrimones como dos kiwis, pero yo estaba en que no se me movieran los brackets. El vestido era un poco de hija de familia a la que asesinan en un internado. Mi hermana So tenía cara de pan de Ossa de Montiel. Ya le está brotando el gen Borbón, la pobre. O la comida de Gales, que yo sé lo que cuesta quitarse la mantequilla de las cartucheras.

Ahora, la que iba que te morías era Altibajos. Altibajos era Jessica Rabbit, mujer fatal. A my mother no le importa que no venga a cuento ir así de star system, pero ella es que no se relaja ni en un velatorio. Cómo iba la jodía de guapa, que es que se contoneaba como una gatita por la alfombra. Que luego dicen en la tele que parecemos mi So y yo sus madres, que vamos como la Casa de Bernarda Alba vestidas, coño.

El caso es que luego llegaron las abuelas, que iban súper las dos. La de Altibajos muy operadita, pero muy mona. Muy emocionada porque me vio nerviosita y se tocó la Cruz que llevaba en el cuello, así como diciendo «que Dios la ampare». Y la otra, pues en su palquito. Que estaban los premiados intentando dar con ella en el saludo y no había narices.

El japo se durmió. Se quedó frito. Y de ahí no me sacan. Y Meryl Streep se ha comido Asturias y nos sentimos todos tan contentos que le he dicho a nuestrohijoFelipe que si la podemos premiar todos los años. Me gusta mucho hacer esto de Oviedo. Me parece que es de las mejores cosas que me tocan. Aunque me ponga tan nerviosa. Ya se me pasará, ¿no?