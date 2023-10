Yo, Leonor

La que estoy montando, pollito. Miren que yo no me imaginaba que, siendo una churumbela, ya iba a liarla parda con sólo enseñar mi cuerpecito rubiete. Bueno, digo cuerpecito, pero mido como un pívot de la Yugoplástica, que he salido borbona hasta en eso. El caso es que el martes juro la Constitución, que es una cosa que, sinceramente, hace unos años me parecía aburridísimo pero que ahora me está dando la vida. Qué me gusta a mí que en mi familia haya malos rollos. Qué me gusta, por favor, qué me mola más que comer todo frito. Resulta que viene mi yayo, pero que no le dejan ir al Congreso. Que viene, sí, pero, pinchando el canapé, sin haberse tomado ni cuatro chatos de vino (que es lo mínimo para un hombre de su trayectoria), tiene que salir escopetao porque no le dan ni albergue en la casita de mis progenitores. Ahora llega la yaya y dice que, si su marío no tiene invitación, ella no acude tampoco al acto oficial, que para eso es una esposa querida, amada, respetada y correspondida. Pero es que tampoco viene mi prima, Vic Frigorífica. Vic Fri tiene un viaje a Perú con el torero barbilampiño y de ahí no la saca ni el futuro de la Corona. Y veremos si, al final, viene alguien, porque entre que varios presidentes de estados regionales se han dado de baja, mi familia, mis primos, algún desplante más de última hora, voy a tener que poner el cartel de c215a1dd-3434-4c59-842f-f3efcd95bcae_doubleArrowOpen_entrada librec215a1dd-3434-4c59-842f-f3efcd95bcae_doubleArrowClose_ para que aquello tenga un mínimo de ambiente. Ojo, que el catering es generosito, que puedo salir a la calle con varios tuper y obsequiar a los ciudadanos, que ya se van a morir de amor por mí, que estoy en toa moda. Hace mucho tiempo que Vds no tenían un espectáculo de estas características y se lo estoy brindando YO. YO. Que voy a salir monísima, con mis brackets, mi melena, y mi paso firme. Con esa cosa que tengo de Altibajos, que me da lo mismo ocho que ochenta que mantengo la verticalidad así venga un tornado; con ese rasgo de mi padre de provoco: tenerle siempre al borde de la lagrimilla; conseguir el cisma definitivo en mi familia. ¿Soy o no soy la jefa?