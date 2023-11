Yo, Leonor

No si, te digo yo que, al final, nuestrohijoFelipe y Altibajos, van a ser los únicos un poco normales. Vaya petardo ha pegado el tito Fede, que está Dinamarca loca de la cabeza con el principito. Que me ha contado a mí la Reichel, una cadete de Zaragoza que sigue mucho más que yo lo de las casas reales, que por lo visto Fede es una cabra que tira mucho al monte. Que dice que una noche le apuntó de más a los aviones y le pillaron con una modelo que era su novia. Que iba como El Tenazas de vasitos. Pero vamos, que lo de las modelos debe ser un no parar, porque lleva una ristra que ya quisieran los ajos de Las Pedroñeras. Ahora le han vuelto a cazar con una mexicana que fue mujer del Cayetano de Alba, ese que pone a sus hermanos como un trapo. Resulta que, mientras la tita Mary estaba dando un discurso donde el aire da la vuelta, Fede se vino a Madrid a ver una exposición. A ver una exposición, se llama ahora. Y a todo esto, cuando salen las fotos, le pilla a Altibajos de visita y le toca Fede al lado en las cenas. Claro, a mi madre se le podía atar el morro con una manta de Zamora. NuestrohijoFelipe tan mono y tan educao con la tita Mary, y Altibajos con la misma alegría que la sota de bastos sin dirigirle la palabra al menda. Hay que tener muy mala suerte para que te toque al lado mi madre enfadá, Federico. El karma, que siempre vuelve. Vds imaginen a Altibajos en la misma situación que Mary. Já. No tenía parque mi padre pa correr. Y a todo esto, quédense tranquilos: mi prima Vic Frigorífica ha vuelto de Perú. Ha vuelto de ese viaje cultural, lleno de visitas a pinacotecas, retiros espirituales y misas. Nos alegramos de que venga renovada por dentro, rogándole que no vuelva a faltar a ningún acontecimiento familiar importante porque la yaya se disgusta. La yaya, ojo, que no he dado más nombres. Ahora sigue de modeli y no descarta subirse a una pasarela. Pasarela le daba yo en los desfiles militares. Me voy, que tengo que ensayar la retreta.