Yo, Leonor

Otra vez sopa de almendras. Todas las Nochebuenas sopa de almendras porque a Altibajos le gusta la sopa de almendras. Quizá haya sido una suerte inmensa que no se le ocurriera de nuevo aquel caldo con cosas verdes flotando que ya salió en la tele. O la caballa a la plancha, que te deja La Zarzuela que es que vienen los gatos como locos. Y la ropa hecha una zorrera. ¡Ponme unas cigalas, hombre! ¡O unas buenas nécoras de esas que te las estás comiendo tan entretenida hasta el 5 de enero! Pues no, el salmón en tostada y la puñetera sopa que le tengo una manía horrorosa. Menos mal que vino la abuela nurse y le gusta el helao. Un helao nos dieron. Una bola, no vaya a ser que nos empacháramos. Qué familia de gurruminos, por favor. Que se lo dije a nuestrohijoFelipe: este cuerpo mío no es como el de tu esposa, que So y yo somos más yeguas y necesitamos alpiste. Pues nada, todo sobrio. Y sin servicio, que Altibajos es como Unai Sordo pero con ondas al agua. Lo mismo lo estoy pasando yo en Navidad que mi primica Vic Frigorífica. Todo el día poniendo estampicas de Baqueira, con los bares caros de Baqueira. Al Pirineo aragonés la llevaba yo a hacer instrucción, ya verías cuánta tontería se le iba a caer de golpetazo. Por cierto, por lo visto han publicado que voy a pedir permiso para ir al cumpleaños del yayo en Abu Dabi. Me pega Altibajos un bolsazo en toa la cara si se me ocurre siquiera mentarlo que me la pone circular, como las puertas de las cantinas del oeste. Pero vamos, que faltar, faltar, lo que se dice faltar, nada más que los mendas, porque el resto del mundo acudirá. Bueno, y la yaya griega tampoco, no vaya a ser que encuentre competencia nada más cruzar la puerta. Bastante fue que me invitaron a Altibajos y al alto al cumpleaños de la hermana. Que, por cierto, tita: cremita pa esas puntas. Que no pasa ná si te las cortas o te pones una mascarilla y te la dejas un rato. Que hay que sanear de vez en cuando. Ea, que voy a ver qué me echa esta mujer de cenar. Y que tengan todos vds un buen año.