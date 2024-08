¿El milagro Kamala Harris?

No sé quién ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La euforia por Kamala Harris me parece impostada, porque ha pasado de ser irrelevante, un apéndice de Biden en el ticket electoral, a encabezar las encuestas de los medios de comunicación favorables a los demócratas. Es posible que sea una casualidad, pero es muy sintomático. Estamos, dicho irónicamente, ante un auténtico milagro político. Es cierto que Trump tiene la animadversión de los medios de comunicación que lo presentan como el epítome de todos los males que pueden azotar a la Humanidad. Este moderno leviatán quiere acabar con la democracia estadounidense, perseguir a los inmigrantes, menosprecia al colectivo LGTBI+ y las mujeres, apoyará a Putin y no sé cuántos despropósitos más le podemos adjudicar. Por supuesto, nada de esto sucedió durante su presidencia. No importa, porque a la izquierda política y mediática nunca le ha preocupado la verdad. Kamala, si hacemos caso a los medios de comunicación, ha conseguido una recuperación demócrata como nunca había logrado un candidato en tan poco tiempo. Le han bastado tres semanas para deslumbrar a la sociedad estadounidense y poner contra las cuerdas a Trump. No necesita conceder entrevistas, porque la mayor parte de los periodistas están a su servicio.

No descarto que le otorguen, como a Obama, un premio Nobel por lo bien que lo hará en el futuro. No es fácil luchar contra el poder de la prensa estadounidense. Es algo que no entendió Trump, que optó por ridiculizarles y menospreciarles, y lo pagó muy caro. Es posible que gane Kamala, pero su rival no solo no está derrotado, sino que goza de muy buena salud. Los republicanos están movilizados y la incógnita es saber si la candidata conseguirá movilizar a los suyos. Ninguno de los dos me gusta. Uno es un bocazas que tiene un estilo faltón que me desagrada. La otra me parece una arribista y calculadora que nunca ha demostrado tener una especial valía o capacidad gestora. Su gran mérito es ser mujer y alardear de que es negra, así como lanzar mensajes simples para agradar a todo el mundo. Si votarán los políticos españoles, incluidos los del PP, y los medios de comunicación ganaría de forma abrumadora. Es bueno recordar que su perfil excesivamente izquierdista y su inexperiencia le perjudican.