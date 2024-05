Milei, Puente y el insomnio

Muchos no lo consiguen. Ni con el clásico recuento de ovejas, ni sonidos de cascadas relajantes, ni infusiones o gominolas tranquilizantes, ni lavanda en la almohada, ni siquiera el control de la temperatura o la luz del dormitorio. Nada resulta eficaz para enfrentar la falta de sueño. Los insomnes lamentan las escasas soluciones para superar su mal, sin saber, quizá, que las noches en vela podrían acercarse a su fin. Así lo aseguran, al menos, en «The Wall Street Journal» al revelar que el secreto para el descanso es el vídeo «más aburrido de la historia»: una grabación sobre cómo usar Microsoft Word, preparada en 1989 como cinta de VHS, que hoy arrasa en las redes y cuenta con más de tres millones de visitas. Su autor, ya jubilado, se ha convertido en estrella por sorpresa en YouTube y recibe continuos mensajes de fans que le agradecen las horas de sueño arrancadas a sus consejos informáticos del siglo pasado. Una curiosa técnica de sosiego que ya se han esmerado en emular otros creadores de contenido y que puede darnos la clave o, al menos, algún truco para reducir el nivel de tensión que nos rodea. Esa política hiperactiva y de insomnio que nos arrolla, que parece no dormir nunca ni acomodarse en un espacio de calma y reflexión. La polarización como ejercicio de activación del ciudadano-votante. Y en esa agitación encaja el choque transfronterizo Puente-Milei, ejemplo máximo de crispación e hiperventilación, de excesos públicos, muestra del rígido «conmigo o contra mí», eliminando los matices y exacerbando las distancias ideológicas. Una escalada de estrés colectivo sin espacio para el alivio y relax mental. Aunque la diplomacia se haya activado y parezca que ambas partes se han concedido un armisticio, no estaría de más que hiciésemos acopio de algunas de esas reproducciones aburridas o directamente soporíferas por lo que pueda pasar, que Milei viene a España en menos de diez días...