Lo dijo Feijóo en la entrevista con Alsina en Onda Cero, que eliminará el Ministerio de Igualdad si llega a La Moncloa, y abrió, con ello, uno de los debates clave de la política contemporánea. A modo de dilema casi existencial, la gestión de lo común, acechada por la inmediatez, las prisas, las redes y la dictadura de la imagen y la apariencia, se decide entre quedar reducida a mero envoltorio o pelear por la defensa de un contenido y de un legado. La cartera de Montero ha sido exponente de la administración escaparate desde su origen: el objetivo de dotarlo de rango ministerial (ya empleado en otros ejecutivos) para que calara en la sociedad, como símbolo de su importancia, y que puede tener sentido y eficacia didáctica, ha terminado sepultado por el «efecto bumerán». Una suerte de rebote, con más rechazo que adhesión y con consecuencias demasiado alejadas del servicio al ciudadano, que llevan a replantearse su existencia.

¿Es necesario otro Ministerio de Igualdad...

...si ha puesto en libertad a 115 agresores sexuales y ha reducido las penas a 1.127 sin la más mínima asunción de responsabilidad al legislar y sin reconocer el daño a las víctimas a las que se decía proteger?

...si esto ha merecido el reproche de la ONU, que pide a España más protección para quienes sufren violencia sexual y que asegura, textualmente, que los efectos nocivos de la norma «podrían haberse evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas»?

...si ha creado controversias «estilo Warhol», de quince minutos de fama, centradas en la regla o en distintos tipos de relaciones sexuales, con mucho foco y poco fondo por ser cuestiones ya superadas o que, directamente, no suponían ninguna preocupación social?

...si ha dividido al movimiento feminista, reflejando su incapacidad para generar consensos e imponiendo elementos de ruptura en asuntos tan relevantes como la ley Trans?

... y, por último, si ha lastrado al propio feminismo ciñéndolo a una ideología concreta y desbaratando su principal poder y activo, la transversalidad, lograda a lo largo de décadas de esfuerzo?

Y, ante estas preguntas que, en realidad, vienen a ser la misma, la respuesta no puede limitarse a la discusión sobre un organigrama gubernamental, que podrá ser uno u otro, sino que debe ir más allá y centrarse en la necesidad de que las políticas igualitarias tamicen todas las decisiones públicas, haya o no Ministerio de Igualdad. Aunque, a la vista del balance, la duda que titula este artículo se despeja sola: uno como éste, desde luego, no.