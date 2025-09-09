Si pareces fontanera y cloaca...

La fontanera socialista compareció en la comisión del «caso Koldo» en el Senado para dejar patente que no conoce a Santos Cerdán ni ha tenido relación con dirigentes del PSOE y para reivindicarse como periodista de investigación sin currículum conocido, eso sí. Leire Díez explicó que sus puestos en empresas públicas no se debieron a un enchufe del partido, sino a méritos propios, y que desconocía si las cloacas actuaban hoy, pero que sí las hubo con Rajoy. Por supuesto, negó haber trabajado para obtener información de rivales políticos de los socialistas y en contra de jueces y fiscales que se encuentran investigando los casos de corrupción del entorno del presidente. Para no tener relación con el encarcelado ex mano derecha de Sánchez, sus estrategias parecen demasiado coordinadas como para ser casualidad. Por lo demás, de sus oscuras peripecias existen pruebas con imagen, sonido y texto. Si pareces cloaca, lo normal es que lo seas.