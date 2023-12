Cómo debe ser eso de que te toque la lotería, ¿verdad? Yo veo siempre las imágenes de los agraciados como si fueran marcianos tomando cava en un exoplaneta. Como si fueran seres creados por Inteligencia Artificial. Yo sé positivamente que eso no me va a pasar a mí jamás, que no hay cojones a que a mí me caiga un pellizco que, por mucho que me empeñe, no está de Dios. Pero debe ser chispeante, al menos. Eso sí, es una pena porque, de tocarme, ya tengo todos los planes hechos. Para empezar, disimular. Mucho. Como si nada hubiera ocurrido. No es fácil porque el instinto te empuja a echarte a la calle y ponerte a invitar como si no hubiera un mañana. Pero eso es un error. Hay que disimular. Mucho. Por ejemplo: este martes 26, regresar a la oficina con la misma cara de acelga de todos los lunes. Con la misma mala follá. Sin concesiones. Sin sonreír, pero haciendo alguna cosa mal. Cagándola un poquito. Por qué. Porque mientras te están echando la peta, tú notas que te está dando lo mismo. Que han perdido ese poder. Y al día siguiente, lo mismo. A tu hora, puntual, con la misma disposición de todos los días al principio, pero que a lo largo de la mañana vaya decayendo la productividad como si la hubieran tirado por un terraplén. Que algo falle y que lo que falle dependa de ti, que sea clarísimamente tu responsabilidad. Que no haya disculpa ni agujero por donde puedas quitarte el marrón. Y que te llamen al despacho. «Romerales: qué le pasa. Le notamos disperso, como con la cabeza en otro sitio. Nunca le había pasado. ¿Está Vd atravesando una mala etapa? ¿Pasa por un problema personal?» Y Romerales, o sea, tú, mascando la carcajada, tratando de que no se te note el descojone. Y ya, cuando haya pasado el tiempo suficiente, cuando ya no te aguanten más y te llamen o para meterte una sanción o directamente enseñarte el finiquito, contarles que en tu casa hay una alfombra con una cabeza de tigre desde hace unos días, que ya tienes piscina y que en el fondo has puesto el escudo del Córdoba. Así que, preparen planes que llega el Niño.