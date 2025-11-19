Nos preguntábamos, más de manera retórica que real, por qué el Partido Nacionalista Vasco no alzaba la voz ante la corrupción folclórica, tan española y tan siniestra, tipo el asesinato de Encarnita Polo, del clan Sánchez. Serán las contrapartidas económicas y competenciales, decían unos. La relación que existe entre la alianza de Vitoria y Madrid, comentaban otros. Las últimas informaciones igual nos llevan a la verdad, pero por caminos torcidos y un tanto pestilentes. El penúltimo informe de la UCO señala hacia otra sospecha presunta: el PNV aguanta al PSOE porque forma parte de su entramado corrupto. Los que echaron a Rajoy no solo esperaban del nuevo Ejecutivo cargos en algunas de esas empresas públicas de las que entra dinero, ¡será posible!, sino que se les vincula con la trama de Cerdán y el pequeño Koldito. De ser cierto todo esto no se espera que los nacionalistas tracen ninguna línea roja y que cualquiera que pinten la borrará con el beso de labio enjuto el propio Aitor Esteban, que no cuenta con una fontanera tan diligente como Leire Díez para desatascar el inodoro ajeno.

A Aitor lo vimos con Gonzo hace unos días analizando la actualidad política tras el histerismo de Junts, Nogueras, cada vez más cerca de ser la novia de Chucky. Cuánta capacidad para sentir por encima del ruido los latidos del Estado. Parecía que fuera uno de los padres de la Constitución. Aun así, no se entiende el silencio. Hasta ahora nada los señalaba de una manera explícita, pero, una vez metidos en la cloaca, a qué esperan para decir esta boca es mía. Lo más sugerente de esta nueva temporada con salto de guion sería constatar que toda la porquería se extiende no solo a lo alto, sino también a lo ancho, contaminando todo lo que encuentra disponible. Habría que preguntarse, en este caso, a quién hay que imputar el pecado original porque tal vez en el principio no fue Koldo, sino los del Aberri Eguna, el día de los pelotazos de whisky de Mariano y el bolso en el escaño vacío.