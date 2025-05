El PSOE, en vilo

Hace unos días, en la T4 de Barajas, me abordó una azafata y me pidió que le ayudara con una plaga de chinches que sufren de un tiempo a esta parte. Empezamos a hablar del asunto en Antena 3 Noticias; muy pronto los demás medios se hicieron eco y hoy, por fin, empiezan a tomarse medidas.

Os explico esta pequeña anécdota porque, en muchas ocasiones, los periodistas podemos y debemos mejorar las cosas al denunciar ciertos problemas e injusticias. Otras veces, somos la plataforma de exclusivas capaces de poner patas arriba un Gobierno.

Imagina que eres José Luis Ábalos (menudo ejercicio, ya lo sé). Pero intenta ponerte, por un momento, en su pellejo. No quieres caer tú solo en la hoguera de la culpabilidad y del descrédito, y ves a tu alrededor a todos renegando de ti. Así que un día consientes a un par de periodistas que publiquen en su periódico una serie de mensajes de WhatsApp. Mensajes privados escogidos, que muestren que tú solamente cumpliste las órdenes de tu jefe en un asunto tan espinoso como el rescate de Air Europa. Eso es lo que estamos viendo, por entregas, aunque Félix Bolaños no lo llame «chantaje». Lo llama «campaña cruel contra el presidente del Gobierno» por parte de la derecha y la ultraderecha (no importa cuándo leas esto).

Pedro Sánchez ha tenido la oportunidad esta semana, en el Congreso, de defenderse y de poner en contexto lo publicado. No lo ha hecho. Si le preguntaban por A, respondía sobre B. En todo caso, hace ya demasiado tiempo que el hemiciclo ha dejado de ser escenario del diálogo político para convertirse en lo más parecido a un gallinero de acusaciones y preguntas al aire, para desgracia de los españoles.

Al presidente del Gobierno solo le hemos escuchado este miércoles. ¿Seguirá sin apenas agenda la semana que viene? Ahí fuera, sálvese quien pueda. La semana que viene veremos solo a la mitad de sus ministros. La otra mitad han decidido ausentarse de las sesiones de control, del Congreso y del Senado. Estampida general, absentismo laboral, mutis por el foro. Llámalo como quieras, pero parece que se esconden ante una tormenta de incertidumbres.

Visto lo visto, hay nervios en Ferraz y en La Moncloa. ¿Qué será lo próximo que se publique? Y sobre todo, ¿qué revelarán los informes de la UCO que estamos a punto de conocer? El PSOE espera el informe que pidió el juez Peinado sobre el rescate de la compañía Air Europa (y sobre el papel que jugó Begoña Gómez). Y el Tribunal Supremo, en breve, tendrá en sus manos otro informe que solicitó sobre el caso Koldo y que podría dañar a varias figuras del aparato socialista. ¿Se animará Sánchez a denunciar? En vilo estamos.