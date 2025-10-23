En cualquier Estado de derecho, el brazo político de una banda terrorista que no ha condenado su pasado, se enorgullece y ensalza a los asesinos estaría fuera de la legalidad. Sería un acto de justicia y memoria para dignificar las instituciones. En España, la voz de los verdugos se acomoda en el Congreso como socia del Gobierno del partido cuyos militantes fueron sus víctimas. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, es un personaje siniestro y detestable. Como miembro del colectivo Maite Soroa señaló objetivos a los terroristas en Gara. Hoy, comparte risas y confidencias con el presidente y los ministros. Ayer envileció el hemiciclo con una «lección moral» sobre encapuchados, franquistas e impunidad. Retrató la corrupción moral del sanchismo. La vicepresidenta Montero la defendió cuando la portavoz popular Ester Muñoz habló por los españoles: «¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!»