Que buena es Kamala y que malo es Trump

Tras escuchar y leer los medios de comunicación me queda muy claro que Kamala Harris es la personificación de la virtud, los valores democráticos y el espíritu de los fundadores de Estados Unidos. No se entiende cómo hemos tardado tanto en descubrirla. No solo los pijo progres españoles, sino la derecha acomplejada abrazan a la gran Kamala como si fuera Moisés bajando del monte Sinaí con las Tablas de la Ley. Su contrincante, en cambio, es un auténtico monstruo. Un machista, un racista y un homófobo. No es verdad, pero no importa. Me recuerda cuando defendían al expresidente argentino Alejandro Fernández frente a Javier Milei. Ahora resulta que era un machista, un maltratador y un corrupto. Hace años eran fervorosos admiradores de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara que fueron tan corruptos como criminales. La lista de errores es interminable. Por ello, es fácil de entender mi escepticismo con los fervores de la izquierda política y mediática. No sé quién ganó el debate, porque hay opiniones para todo. Es cierto que Kamala utiliza las sonrisas y los tópicos para esconder su vacuidad, aunque su contrincante se lo pone fácil con sus gestos y mala educación.

A pesar del fervor que ponen nuestros pijos progres patrios y la derecha acomplejada creo que puede ganar Trump. Entiendo que les guste Kamala porque es rica y de clase alta. No hay duda de que unos se sienten identificados con ella y para otros es su aspiración. Estamos llenos de izquierdistas que se hacen ricos gracias a la generosidad del Estado y de los empresarios a los que ponen a parir. En cualquier caso, sea Trump o Kamala que nadie piense que con el primero llega el fin de los tiempos y que con la segunda se cumplirá el sueño de la utopía. Es bueno recordar el balance de Kennedy, Obama o Clinton que fueron presidentes sobrevalorados e igual de belicistas que sus antecesores y sucesores. Es bueno no ser ingenuos, pero me gusta mucho ver felices a la izquierda y a la derecha española mientras sueñan con el triunfo de Kamala. El modelo es Biden. Un incompetente que ha sabido utilizar la guerra de Ucrania para enriquecer a los sectores militar y energético estadounidense mientras utiliza al ejército ucraniano contra los rusos.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)