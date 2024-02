¿Quién quiere a la Guardia Civil?

Nada es verdad ni es mentira. Acabará siendo más veraz que nunca el aserto que creíamos superado por la posverdad. El ministro «cool» de la barbita blanca y el pelo cortadito a la semana cuenta hechos que no son ciertos. El narco no está más amenazado que nunca, la Guardia Civil no cuenta con suficientes medios y, a saber por qué, el Estrecho y todo lo que llega de Marruecos se envuelve en un halo misterioso que le hace a uno malpensar, como decía Mariñas cuando acertaba. El ministro está tan quemado que uno lo ve a la parrilla pero planchado al bies. Que parte del Gobierno se fuera de fiesta a los Goya la misma noche de las muertes ya provoca un escalofrío espasmódico, por buscar un adjetivo a juego con la gala de la chica yeyé en la que no se hizo ni una mención a la tragedia. Y eso que hubo recuerdos para todas las «causas justas» del mundo.

No soy de los que están contra las subvenciones, pero que el pequeño de los Javis contara cuándo salió del armario, como si estuviera en una fiesta del pijama con unas mariliendres (a quién le importa, bonito) y se olvidara de la Guardia Civil y el campo, no lo deja en buen lugar, al grande de los Javis tampoco, ni al de en medio de los Javis (tiene que haberlo porque dos no dan abasto) y eso que aún no han de estirarse como la musa, Ana Belén, la que pregunta qué malo ha hecho el comunismo. ¿No eran los comunistas muy del campo, de la hoz y el martillo?

Más allá de las formas, del espasmo, sucede que la costa gaditana está cada vez más acorralada por los delincuentes. Un día salieron del perímetro de La Línea y Algeciras y ya van por Chiclana con alguna escapadita a Sanlúcar. Cuentan con cierto apoyo popular, como la que tenía ETA en el País Vasco. Miami con menos palmeras. Marbella sin millonarios. Si tenemos el análisis y casi la unánime opinión de los expertos, a qué espera el ministro. ¿Más muertos? En el norte superaron los 800. Ni uno más para que Europa se emporre mientras se prohíbe fumar. Hipócritas.