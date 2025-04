Quieren que parezca normal, pero no

Este martes, el Partido Popular presenta en el Senado una moción para reclamar al Gobierno que cumpla con el mandato constitucional y presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE), instrumento que no sólo dota de estabilidad a las cuentas públicas de la Nación, sino que es, además, el mejor mecanismo para garantizar la transparencia del uso que se hace del dinero de todos los ciudadanos. Se da la tremenda circunstancia de que los últimos Presupuestos, los que a día de hoy siguen vigentes, se aprobaron en 2022, cuando había en el Congreso una configuración parlamentaria distinta a la actual y, no digamos, una coyuntura económica muy diferente. Con toda probabilidad, el requerimiento de la oposición no llegará a buen puerto, puesto que a este Gobierno solo le interesa permanecer, no gobernar. Nos dirán que es normal prorrogar las cuentas tres años, pero no es cierto. Es una aberración política.