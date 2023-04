El salvador de Doñana

Sánchez se esfuerza en coger todos los balones e intenta tirar a puerta, aunque, en general, con escaso éxito. Cuenta con una capacidad de resistencia encomiable, pero ese esfuerzo no corrige la percepción generalizada de que las elecciones municipales y autonómicas pueden ser un desastre para la izquierda. Unos días es la oferta de vivienda imaginaria con unos pocos pisos que están en unas condiciones lamentables. Esta chapuza solo es superada por la ley del «solo sí es sí». Por supuesto, ya no nos acordamos de que acabará con la prostitución en los municipios. La izquierda mediática se esfuerza en minimizar el desastre de la guerra civil entre Podemos y Sumar mientras intenta convertir a Yolanda Díaz en la líder providencial que asegurará otros cuatro años de gobierno socialista comunista con la inestimable colaboración de los independentistas y los filoetarras. Hay que cuidar la fuente de ingresos. Ahora se ha erigido en el salvador del parque de Doñana. Juanma Moreno y su gobierno quieren destruirlo, porque Sánchez es más andaluz que Blas Infante. No hay duda de que su defensa del medio ambiente eclipsará a Greta Thunberg. En lo que respecta a la Unión Europea, merece, por méritos propios, ser uno de los «Padres de Europa» al lado de Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak.

La polémica de Doñana está construida a partir de un conjunto de mentiras descaradas y la inacción del gobierno que ha ignorado las peticiones de la Junta de Andalucía para que se active la comisión técnica de urgencia. Como es habitual, se manipula sin ningún pudor a los burócratas de la Unión Europea y se transmite que hay una enorme preocupación ante la actuación del nuevo Atila medioambiental que quiere convertir el parque de Doñana en un desierto. El despropósito político y mediático al que estamos asistiendo solo deja cabida a la ironía. La desmesura monclovita es tan enorme, que la manipulación se cae por su propio peso. La realidad objetiva, algo que muestran los datos y los documentos, es que el gobierno ha actuado con total indiferencia hacia Doñana. Ha montado este lío, con la habitual ayuda mediática, por motivos estrictamente propagandísticos.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)