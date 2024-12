Sánchez ataca la independencia judicial

Es increíble escuchar al presidente del Gobierno asegurar que defiende la independencia judicial, después de decir que hay jueces que le hacen oposición. Es una acusación muy grave. Hay que recordar que no la hace un ciudadano indefenso, sino el hombre más poderoso de España. Se queja de que el PP juega con las cartas marcadas y le augura un auténtico calvario judicial. El problema de Sánchez es que se rodea de gente inexperta o con escasa cualificación. Ha preferido los mercenarios que compra con un carguito y los pelotas del partido. No ha buscado gente preparada. No hay más que analizar el elenco de ministros que conforman el peor gobierno de la Historia de España. Desde el Antiguo Régimen hasta nuestros días no encontraremos una colección de gente menos cualificada, salvo alguna excepción, al frente de un ministerio. Como son bastante ignorantes, animo a la izquierda política y mediática que dude de mis palabras, que coja la lista histórica y compare con lo que tenemos ahora. En el terreno jurídico, es sorprendente constatar que Sánchez tiene a su lado abogados de medio pelo que no le han explicado la auténtica situación procesal que afecta a su entorno familiar. Lo del vía crucis es evidente, aunque sus seguidores defienden que es normal crear un puesto ad hoc en la administración vulnerando los procedimientos administrativos. No se puede tirar a la papelera el mérito y la capacidad, para sustituirlo por el amiguismo. Es insólito utilizar los recursos públicos y la influencia presidencial para ayudar a tu pareja. A los que les parece normal deberían plantearse qué dirían si lo hiciera el PP. No hay una conspiración de los jueces, algo que sabe perfectamente Sánchez, pero no le importa porque no le importa mentir si sirve a sus intereses. Nunca ha existido un acoso judicial en su contra. No es más que propaganda para presentarse como una víctima indefensa de una conspiración y movilizar a su partido. Se están investigando las actuaciones de algunos miembros de su familia y de colaboradores suyos por si son constitutivos de delito. nada más y nada menos. Es cierto que hubo un cierre de filas en el congreso de su partido, pero no hay que darle ninguna importancia. Era una reunión de empleados suyos, ya que tiene un control absoluto del partido.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).