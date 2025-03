El sanchismo crea su Prensa del Movimiento

Sánchez ha anunciado un año de festejos para celebrar la muerte de Franco, como si fuera el inicio de la democracia, y ha aprovechado la oportunidad para recuperar la Prensa del Movimiento. Por cierto, nombró a una comisionada que es una historiadora de tercera división y no hemos vuelto a saber nada más. En el sanchismo todo es fungible. Tres meses después, la realidad es que no han hecho nada destacable. Es cierto que hay muchos hijos y nietos del régimen franquista en el sanchismo, pero es pintoresco que recupere uno de los símbolos de la dictadura. El objetivo es controlar los medios de comunicación y disponer de un grupo a su servicio pagado con el dinero público y chantajeando a un empresario francés para que los amigos del régimen controlen El País y la Ser. El único aspecto positivo es que el ideólogo de estas chapuzas es el multimillonario José Miguel Contreras, conocido como míster 10 por ciento, ya que es el porcentaje que quiere que le regalen de la Séptima o TeleSánchez, el canal de televisión que el Gobierno concederá a sus amigos. Es una buena noticia, porque la trayectoria del famoso lobista se caracteriza por sus fracasos. Es cierto que incrementa su cuantiosa fortuna, pero existe la garantía de que creará una televisión irrelevante. No es casual que sus alumnos le espetaran en clase la famosa frase: «¡Que no te enteras, Contreras!».

El otro ideólogo de la recuperación de la Prensa del Movimiento es el ministro Óscar López, que se pasa el día insultando a Ayuso y haciendo méritos para complacer al líder. Es bueno recordar que Contreras era un fervoroso detractor de Sánchez y que López le traicionó.

El problema del proyecto es que lo quieren construir con dinero público. Por otra parte, eso de coger el avión para ir a París y presionar a uno de los mayores grupos de comunicación de la UE para que se sume a la operación para destruir al presidente de Prisa es un escándalo monumental. No conozco un caso igual en una democracia. Es cierto que sigue la estela de la izquierda populista iberoamericana. Uno de los fracasos de Contreras costó más de 700 millones de euros y con la Séptima conseguirá otro éxito de iguales dimensiones.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).