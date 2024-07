Siete de cada diez españoles viajarán por vacaciones durante este verano

Entre los meses de junio y septiembre la previsión del Ministerio de Industria y Turismo es que nos visiten 41 millones de turistas internacionales, un 13% más que en el mismo periodo de anterior 2023. Pero aún es mucho mayor el crecimiento en la entrada de divisas previsto, que puede alcanzar los 59.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 22% más que en el verano de 2023.

En la encuesta de turismo publicada en 2024 por el INE, hemos obtenido el dato de que el 68,8% de los españoles viajará, frente al 31,2% que no lo hará. Hay una clara correlación entre renta familiar y el turismo: a menor renta, tasas más bajas de movilidad. Solo el 41,8% de los que ganan menos de 1.000 euros pueden viajar. Este porcentaje aumenta al 57,4% entre los que ingresan 1.000/1.499€. Pasa al 71,7% con las rentas de 1.500/2.499€ y alcanza el 84,7% con unos ingresos de 2.500/3.499€. Pero no supera el 90% hasta que no se llega a los 3.500/4.499€.

Junto con la renta, otro factor determinante es la edad de los turistas; a menor edad mayor tasa de viajes, y por el contrario, a mayor edad menos movilidad; por ejemplo, el 81,0% de los que tienen entre 18 y 24 años manifiesta que piensan coger las maletas en este periodo estival. Frente a tan solo el 50% de los mayores de 64 años.

Entre los que viajan el destino mayoritario, con el 64,8%, es España. Otro 27,5% combina nuestro país con el extranjero y únicamente el 7,7% irá al extranjero. Con lo cual el modelo turístico que se impone es el turismo nacional.

Como cada año los destinos preferidos en el territorio español son aquellos que incluyen el «sol y la playa» entre sus características (62%), seguidos por las grandes ciudades (25%), y los lugares de interior y montaña (13%).

En cuanto a los viajes internacionales, Europa es el destino favorito, siendo París la ciudad más buscada, completan el «Top 5» otras capitales como Roma, Londres, Bucarest y Atenas. Entre los destinos de larga distancia más exóticos y que están de moda este año entre los españoles destaca las ciudades de Nueva York, Bangkok, La Habana, Tokio y Buenos Aires.

En el estudio de verano de 2024, realizado por BNP en España, se indica que el 40% de los españoles va a gastar menos que en 2023 y que solo el 13% afirma que gastará más. Mientras que el 47% considera que mantendrá el mismo gasto que en 2023.

La encuesta de la web de viajes Aladinia da como resultado que sólo un 32% de los españoles con vacaciones en agosto tendrá tres o más semanas, mientras que la mayoría, el 68%, disfrutará de solo unos días (23%), una semana (24%) o como mucho 2 semanas (21%).

En cuanto a los meses favoritos para viajar, julio ha desplazado a agosto como el mes elegido para viajar en las vacaciones y es que, un 39% de los españoles se irán de viaje ese mes mientras que un 36% lo harán en agosto. Junio también se muestra como un mes que cada vez va teniendo más adeptos, un 16% han viajado ese mes mientras que solo un 9% lo harán en septiembre.

En relación con el transporte, el coche privado (55%) se posiciona como la opción preferida, según el estudio de Jetcost.es. Le siguen: el avión (28%), el tren (8%), el autobús (6%), y el barco (3%).

El hotel parece ser el alojamiento favorito de la mayoría (62%), por delante del alquiler de un apartamento (19%). Las otras opciones favoritas de los viajeros españoles son los apartahoteles (10%) y casas rurales (7%). Solo un 2% tiene pensado ir a un camping.

La familia es la preferencia por algo más de la mitad de los encuestados (53%), por delante de viajar en pareja (25%), con amigos (15%) o solos (7%).