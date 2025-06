El silencio de Sánchez sobre las cloacas

No debe ser un tema muy grato. Hasta puedo entenderlo. A pesar de ello, Sánchez mantiene un silencio inaceptable sobre las cloacas del sanchismo. Los audios son demoledores y no necesitan ninguna explicación. Las cosas son lo que parecen. Lo normal hubiera sido la reaparición del Sánchez al que tanto le gustaba aparecer en los medios de comunicación cuando era uno de los protegidos de Pepe Blanco. En aquella época necesitaba hacer méritos. Esa obsesión por compadrear con los periodistas se mantuvo cuando accedió a la secretaría general e incluso en el arranque de su gobierno. No tardó en aparecer la deriva autoritaria, pero con los problemas judiciales y los escándalos de corrupción que afectan a su partido y su Gobierno la situación resulta escandalosa. La democracia es mucho más que votar en unas elecciones, ya que es respetar las instituciones, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Las cloacas del sanchismo huelen muy mal y el inquilino de La Moncloa ha optado por bunkerizarse.

En lugar de dar explicaciones, ha decidido que es tan importante que no merecemos escuchar su voz. Nos tenemos que conformar con la política de la desinformación, los bulos y los relatos disparatados de Óscar López y sus adláteres. No sé quién ha orquestado este despropósito, pero se equivoca al esperar que esta sucesión ininterrumpida de escándalos se pueda superar con la propaganda y dejando pasar el tiempo. Nada que ver con lo que sucede en las democracias de nuestro entorno, ya que los políticos dan explicaciones y responden a las preguntas de los periodistas. Leire Díez produce vergüenza ajena y nadie se toma en serio que sea periodista tras escuchar los audios y conocer su trayectoria profesional como mamporrera del PSOE en las redes sociales. Es ridículo. No se le conoce ninguna actividad periodística salvo estar a las órdenes del aparato del partido. Esta rodeada de una chusma de pícaros dedicados a la extorsión que parecen salidos de una versión cutre de Torrente. La realidad supera la ficción. Por ello, Sánchez debería convocar una rueda de prensa para dar explicaciones y asegurar que no está detrás de esta campaña contra jueces, fiscales, guardia civiles y periodistas.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)