PP, UPN, CC, PNV y VOX, 176 escaños

Alberto Núñez Feijóo, abandonando su parsimonia endémica, esa desidia atroz que tan certeramente ha denunciado Girauta en ABC, debería estar negociando, hoy mejor que mañana, los votos de UPN y CC que le situarían en 171 escaños. A continuación, conversación a fondo con el PNV. El PP ha mantenido a lo largo de muchos años acuerdos y colaboración con un partido liberal conservador, con un partido democristiano, que vertebra lo más constructivo de la Autonomía vasca. Probablemente el PNV exigirá a Feijóo que para votarle en la investidura se tiene que comprometer a que Vox no entre en el Gobierno. Y ahí está la almendra de la cuestión. Desde la moderación, la prudencia y la experiencia que caracterizan a Feijóo, el líder del PP debe conseguir que Santiago Abascal se comprometa a votarle sin participar en el Gobierno, acordando incluso, si fuera necesaria, la fecha de nuevas elecciones.

Varios observadores sagaces no ven otra vía para desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa que el acuerdo del Partido Popular con UPN, CC, Vox y Partido Nacionalista Vasco. Se equivocó, sin duda, Feijóo el 29 de mayo al no ordenar que se cerraran en 48 horas los acuerdos municipales y autonómicos con Vox. Dejó claro que no tenía el control del partido. Hizo a continuación una tórpida campaña, salvo el «cara a cara», que permitió a Pedro Sánchez recuperarse del batacazo autonómico y municipal. Se recreó sobre unas encuestas circunstanciales, se creyó el «efecto Feijóo» y acumuló los errores que le han conducido desde una situación política confortable a la victoria amarguísima pues, si no se mueve con eficacia, puede mantener a Pedro Sánchez cómodamente sentado en la silla curul del palacio de La Moncloa. La dirección nacional de un gran partido poco tiene que ver con la presidencia de una Autonomía. Exige carisma, talante, procedimientos y capacidades muy distintos. Si Alberto Núñez Feijóo no lo entiende así y persiste en mantener la cabeza fuera de la realidad, mejor sería que se aparte y dé paso a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña que destaca por el carisma y las asistencias de las que el actual líder del Partido Popular carece.

Luis María Anson,de la Real Academia Española.