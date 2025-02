La victoria de Pedro Sánchez

No hay duda de que Sánchez ha conseguido una clara victoria frente a Puigdemont y Junqueras que le garantiza algo tan valioso como es el tiempo. Es bueno hacer análisis objetivos y no partidistas como hace una parte de la izquierda mediática. En un solo día ha conseguido sus objetivos con los independentistas, aunque ha tenido un coste económico. No le importa, porque lo pagamos los españoles. En primer lugar, ha cedido ante ERC y perdona a Cataluña el 22 por ciento de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es cierto que puede parecer un éxito de Junqueras, pero en realidad es una victoria pírrica y el beneficiado será el gobierno socialista de Cataluña presidido por Salvador Illa. No hay que ser un gran analista para llegar a esta conclusión. Por más que se empeñen los dirigentes de ERC en hablar de deuda injusta y que no debería haber existido, la realidad es que esa quita se aplicará también para el resto de las comunidades autónomas. ¿Dónde está la victoria de los independentistas? No es ningún esfuerzo para Sánchez, ya que solo se trata de aumentar la deuda pública.

Tendrá otros méritos, pero es evidente que la economía no es lo suyo salvo que consideremos que el despilfarro, el endeudamiento y el paro son los indicadores que determinan una buena gestión. Por tanto, ha conseguido otra victoria a un coste muy asumible. ERC no ha logrado ningún avance político. En cambio, Sánchez sigue metiendo goles en este terreno y las comisiones bilaterales han cerrado más de 20 acuerdos para reforzar la seguridad, la justicia y el autogobierno catalán en beneficio de Illa. Y, mientras tanto, ERC y Junts siguen sin enterarse. Una vez más son datos objetivos. Sánchez mantiene su estrategia de engordar y fortalecer al gobierno monocolor de los socialistas catalanes. Los votantes ven que quien gestiona y consigue competencias es Illa. A estas alturas creo que en unas elecciones autonómicas, gracias a los independentistas y la generosidad gubernamental, el PSC repetiría la victoria, aunque con un mejor resultado. La otra victoria de Sánchez ha sido frente a Puigdemont, ya que ha conseguido que retire la cuestión de confianza a cambio de humo. Es un maestro del trilerismo político y lo ha demostrado una vez más.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).