Se viene Franco

¡Qué vienen los fascistas! La izquierda ha sido en toda Europa y en Estados Unidos la gran jaleadora de la ultraderecha nacionalista, antieuropea y anti inmigración, que ahora cabalga por Occidente a su antojo. Famélicos los socialismos hasta rocín flaco (hay que ver en lo que ha quedado el Partido Socialista Francés, recuelo de ratatouille) y sin ideas que no hayan pedido prestadas al movimiento LGTBI o al viejo abortismo, les queda sólo asustar al personal recuperando la estela de Mussolini, Franco, Hitler.

Y lo logran, vaya si lo logran, que esta semana ha habido encuestas y las de La Razón certifican que Vox tiene una intención de voto del 16,1 por 100. Por ahora. Ha pasado de 33 escaños en las generales del 23 a 55 por la horquilla superior. O Pedro Sánchez convoca elecciones o Trump y Meloni ponen a Abascal en el 25 por 100. Es obvio que va a gobernar la derecha, pero no es lo mismo que el PP marque el paso que estar a cara de perro con un socio que ya se ha salido de las coaliciones locales y autonómicas, quiere a los negros en África y los eslavos en los Balcanes y detesta Bruselas, cuando sólo por albergar a Puigdemont, Bélgica debía ser tierra santa.

A Sánchez le van mal las cosas en casa, en España y en el extranjero. Tiene a la mujer y el hermano en el banquillo, no puede aprobar leyes, carece de presupuestos y sus socios lo atenazan. Donald Trump lo detesta y de Israel no hablemos, que nos ha creado un serio enemigo. ¿Qué le queda, al fantoche? El bella ciao, la internacional y lo del pozo María Luisa. Lo mejor que en estos momentos tiene es Ada Colau y agitar las banderas de Gaza, el aborto y Franco. Su baraka le permitirá celebrar el próximo 20 de noviembre con verbena grande, son 50 años de la muerte del dictador en su cama. Prepárense para novenas, vía crucis, peregrinaciones al valle de Cuelgamuros y zarzuelas mixtas, hasta enardecer a los pocos que aún se creen que su mujer no estaba enchufada, sus secretarios de organización no robaban, su partido no está corrupto, que hay que tener fe.

Ojalá que los sondeos acierten y el PSOE resista el tirón, que pase a la oposición sin mermar como los huevos viejos, de otro modo este patio de Monipodio va a ser tan ingobernable como Francia y Putin se relamerá los bigotes que no tiene, como hace con el pobre Macron. Va a caer la república francesa y a ver qué hacen en esa total polarización civil entre el loco de Melenchon y Le Pen. O suspende Sánchez los festejos del falangismo o Vox se corona rey.