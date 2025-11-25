El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no debe ser una conmemoración cualquiera. Lo que necesitamos de este día es que se visualice el problema y que las personas se den cuenta de que existe esta violencia y que se debe trabajar sin descanso para erradicarla. No puede caer en la oscuridad ni ser opacada esta lucha. La defensa de los derechos de la mujer no es cosa de un día. Hay que intensificar los esfuerzos para erradicar totalmente la violencia de género y recordar que en toda la Unión Europea una de cada tres mujeres la sufren. Por eso queda mucho por hacer. Sobre todo, porque los jóvenes de 16 a 21 años son los menos concienciados contra la violencia de género: un 11% de los varones cree que obligar a la pareja a tener relaciones sexuales no es violencia y un 14% no piensa que empujar o golpear tras una discusión sea maltrato. Ver para creer.