Así son las inspecciones que la Ertzaintza realiza en discotecas antes de las fiestas de Halloween

A lo largo de la semana, la Ertzaintza ha inspeccionado ocho salas en Euskadi —cuatro de ellas en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y dos en Araba—, según informó la directora de Juego y Espectáculos del Gobierno vasco, Nerea Alday. El operativo tiene como fin evitar posibles incidencias relacionadas con la decoración o el acondicionamiento de los espacios que puedan suponer un riesgo para los asistentes. "Queremos garantizar que la gente esté en un entorno seguro y pueda pasar un rato divertido con todas las medidas de seguridad", señaló Alday.

Durante las revisiones, que se realizan junto a los responsables de los establecimientos, los agentes comprueban que se cumplan las normas de evacuación, los medios de protección contra incendios y los sistemas de control de acceso y aforo. Se presta especial atención a los elementos decorativos típicos de Halloween, ya que pueden aumentar la carga de fuego y comprometer la seguridad del local.

Las actuaciones se efectúan en dos fases: una previa a la apertura, orientada a detectar y subsanar posibles deficiencias, y otra durante la propia actividad, centrada en supervisar el funcionamiento del personal, la presencia de menores y el cumplimiento de la capacidad permitida.

El plan de seguridad se completará con un refuerzo de la vigilancia durante la noche de Halloween. Agentes de la Unidad de Juego y Espectáculos, junto con efectivos de Protección Ciudadana de las distintas comisarías, realizarán controles en las inmediaciones de discotecas y salas de fiestas. El objetivo del operativo es asegurar que las celebraciones transcurran con normalidad y sin incidentes en todo el territorio vasco.