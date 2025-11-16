La Fiscalía de Menores investiga el acoso de varios alumnos a una profesora en Vizcaya

La Ertzaintza ha abierto diligencias ante la denuncia por acoso de una profesora de un centro escolar de la localidad vizcaína de Plentzia contra varios alumnos.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado a Europa Press que, a raíz de la denuncia, se inició una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Menores.

Según ha adelantado el diario El Correo, la Fiscalía investiga el "acoso reiterado" y "agresiones" sufridos por la docente.

La denuncia se refiere, en concreto, a unos hechos ocurridos el 31 de octubre, durante la noche de Halloween.

Jóvenes de la zona (de entre 12 y 17 años), algunos con la cara descubierta y otros con máscaras, se concentraron ante la vivienda de la profesora a la que insultaron. Además, habrían arrojado huevos y limones contra la fachada. Al parecer, la docente ha sufrido este acoso en otras ocasiones, especialmente en su vivienda.