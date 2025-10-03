La justicia avala el despido de un empleado que le cargaba a la empresa hasta 80 euros en taxis para hacer turismo

Un director comercial de una agencia de viajes de Bilbao ha visto confirmado su despido disciplinario tras descubrirse que facturó a la empresa varios gastos privados durante un viaje con su hijo a Galicia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia el pasado 22 de julio ratificando la decisión de la compañía.

Los auditores de la empresa detectaron que en un fin de semana de 2023 el directivo había cargado a las cuentas corporativas 331 euros en billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Vigo, uno de ellos a nombre de su hijo o un familiar. Además, incluyó una factura de taxi de 80 euros por un desplazamiento desde el aeropuerto de Peinador, en Vigo, hasta un hotel en Portonovo (O Salnés), a más de 60 kilómetros de distancia.

De acuerdo con lo publicado por La Voz de Galicia, el informe de la auditoria reveló también que el directivo intentó encubrir estas prácticas introduciendo los gastos irregulares junto a facturas correctas de la empresa. En total, se hallaron seis incidencias que motivaron la rescisión inmediata de su contrato por abuso de confianza.

Un fallo con valor ejemplar

El tribunal concluye que la actuación del trabajador constituyó una apropiación indebida de recursos de la empresa y una grave vulneración de la buena fe contractual. Por ello, considera ajustado el despido disciplinario acordado por la compañía matriz.

Según la sentencia, no solo se trató de un error aislado, sino de una conducta consciente destinada a aprovecharse de la organización para sufragar gastos personales. La resolución se convierte en un precedente que refuerza los criterios de control sobre la justificación de las facturas en empresas del sector turístico y de servicios.