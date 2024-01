Antonio Garrigues Walker: "No creo que estemos viviendo un momento negativo". Habla sobre el pasado y el presente de España

Sentarse a su lado es recordar a algunas personas que han dejado huella, momentos claves de España y conocer su punto de vista del desarrollo que ha tenido el país. Es hablar del pasado, del presente y del futuro. Escucharlo inspira porque a sus 90 años tiene más ilusión, más ideas y más energía que muchos chavales.

Con la riqueza que tiene la vida de Antonio Garrigues Walker da para escucharle horas enteras, días y días. Su vida ha estado marcada por hechos que le han ido “facilitando” los pasos que ha ido dando. Es hijo de un español que se enamoró de una americana apellidada Walker y que su inmenso amor hizo que renunciara inclusive a su religión protestante y se convirtiera al catolicismo a pesar de los problemas que esta decisión le causó. Su madre dejó Estados Unidos para vivir en aquella España, esa España en la que muy pocas personas hablaban inglés, para ella era otro mundo. Su madre ha sido para él parte de su inspiración y base fundamental para crecer como persona y llevar a cabo muchos de los temas con los que ha ido cosechando éxitos y superar baches. La vida personal y profesional de Antonio Garrigues es enorme entre los diferentes cargos que ha desarrollado como abogado y jurista y también en la política. Su internacionalidad dice que “no tiene ningún mérito” porque le vino naturalmente al ser hijo de una americana “La gente no debe olvidar que me llamo Antonio Garrigues Walker, que soy hijo de Helen Walker que venía acompañando al presidente de la Telefónica para firmar un contrato con la ITT en donde mi padre era abogado, así se conocieron y se enamoraron”. Su prestigio en el ámbito jurídico internacional lo fue creando desde los inicios de su carrera. Es un experto legal en inversiones extranjeras en España. Asesor de multinacionales y del gobierno español en materia de legislación económica. Es patrono de varias fundaciones. Ha pasado también por la política de diferentes maneras. Es consejero de empresas y un largo etcétera porque sigue en activo y seguirá.

Con Antonio garrigues Walker en su despacho de Madrid Alicia Romay

La entrevista se llevó a cabo en un ambiente de un encuentro entre dos personas que hacía tiempo que no se veían. Garrigues Walker recordó la época en la que siendo la que suscribe, jefe de prensa del Colegio de Abogados de Madrid, nos saludabamos en el salón de los pasos perdidos del Palacio de Justicia cuando iba camino al que en aquel entonces era el decanato de la abogacía antes de cambiar la sede del Colegio de Abogados a la calle Serrano, y quiso dedicarle unos minutos a la figura del que fue decano de la abogacía española Antonio Pedrol Rius: “Fue una persona de la que se habla poco, una persona que modernizó al país con el que tuve el privilegio de colaborar y de ayudar. En el tema jurídico, lo que hizo fue ponernos al día. Hay mucha gente joven que no sabe quién fue y eso me da pena, me gustaría que hiciéramos algo más para renovar su memoria. Pedrol Rius creó una nueva educación jurídica y una nueva sensibilidad jurídica y le dio una importancia especial a la figura del abogado, de eso no hay duda”.

Pero Antonio Garrigues no vive pensando en el pasado, en este encuentro habla también sobre la situación actual y da su opinión en diferentes ámbitos: “Imagino que hay gente que opina que estamos en un momento negativo o en un momento no muy positivo, pero yo no lo creo. Yo creo que este país ha mejorado en todos los órdenes, democráticamente, socialmente”. También comenta el desarrollo de España en el terreno cultural recordando cuando en aquel entonces funcionaba la censura y calificandola de la pobreza cultural de aquellos años por no haber sido educados para ello.

Sobre los hechos que no olvida ha recordado la muerte de Carrero Blanco por la inquietud y desasosiego que generó en aquel momento y subraya que: "Aquel acontecimiento se superó de manera muy positiva respetando su figura. La gente se enteró que por la vía democrática no solo había posibilidades sino mas cosas, aunque había riesgos”.

La importancia y el desarrollo de la mujer.

Habla del enriquecimiento de España subrayando el protagonismo de la mujer: “En mi despacho ahora hay más mujeres que hombres. La importancia de la mujer en el mundo de la abogacía y en el mundo laboral en general en nuestro país es superior al de Italia, al de Alemania y a otros países nórdicos”.

Dar pasos, ser más internacionales

Garrigues Walker lo tiene claro: “El futuro no me preocupa.Tenemos asignaturas pendientes. En Estados Unidos tenemos a más de cuarenta y dos millones de hispanohablantes lo cual podríamos ser una fuerza importante. Somos un país que podemos protagonizar la historia”.

Consejo General del Poder Judicial

No se podía obviar en este encuentro la situación actual del Consejo General del Poder Judicial que hoy ha sido una vez más noticia. Opina sobre el tiempo que lleva bloqueado y subraya la importancia de este organismo. Menciona el diálogo como una herramienta de ayuda: "Parece que se está desbloqueando en estos días. Es importante dialogar como los estamos haciendo tú y yo. Leer los periódicos, escuchar programas de radio. Hay muchas ideas y hay muchas que hay que valorarlas” y da su punto de vista sobre las informaciones publicadas en los medios de comunicación. Su actividad sigue siendo constante. Está absolutamente al dia y continúa recibiendo reconocimientos como el premio que le otorgaron hace tres dias en el auditorio Caixa Forum:

El auditorio #CaixaForum se viene abajo en el homenaje en forma de Premio Puentia que le tributamos a Antonio Garrigues Walker. Su presencia llena el escenario y le pone un broche inmejorable a una velada para la historia. #PremiosPuentiapic.twitter.com/SfmdZG1KtI — Puentia (@puentia) January 23, 2024

Antonio Garrigues Walker no solo se ha dedicado a la abogacía, a la política o a su despacho en donde actualmente es el presidente de honor. También ha desarrollado una amplia labor cultural y humanística, especialmente en su faceta de escritor. También ha sido director teatral en el teatro amateur. En el 2017 recibió el Premio Escenamateur Juan Mayorga de las Artes Escénicas en 2017 y es jurado habitual del Premio Valle-Inclán.

En su libro “Manual para vivir en la era de la incertidumbre”, menciona sobre cómo nos cuestionamos si perdemos nuestros empleos frente al auge de la inteligencia artificial o si el futuro pertenecerá a China entre otros muchos temas que nos ocupan en estos días.

Con su enorme experiencia y su constante empeño intelectual, charlar con él es llenarse de energía y ser empáticos para saber abordar muchos de los hechos que nos preocupan.