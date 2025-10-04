Oafi Radio, el podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis del 15 de septiembre de 2025

OAFI Radio es un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis. OAFI es la primera Fundación de pacientes que elabora un podcast divulgativo sobre salud. El Dr. J. Vergés, CEO y Presidente de OAFI, dirige científicamente la fundación y junto con Ricardo Aparicio, periodista experto en salud, presenta el programa que se podrá escuchar en la web de La Razón. A través de la artrosis se hablará de arquitectura, medicina, deporte, ciencia, salud, alimentación, arte y de un sinfín de temas que entretienen pero sobre todo, ayudan.

DOLOR ARTICULAR Y COLÁGENO: ¿CUÁNDO DEBEMOS PREOCUPARNOS? CAP. 1

¿Alguna vez has sentido dolor o rigidez en tus articulaciones? Estos síntomas, aunque comunes, no deben ignorarse. Las articulaciones son como los 'engranajes' de nuestro cuerpo, y el colágeno es el 'aceite' que las mantiene funcionando. Pero... ¿qué pasa cuando ese soporte natural disminuye? ¿Cuándo es normal ese dolor y cuándo deberíamos preocuparnos? A través de diversos monográficos dedicados al colágeno, descubriremos cómo esta proteína puede ser nuestra mejor aliada para cuidar de nuestras articulaciones. En este capítulo, junto a Inés Ibáñez Alguero, Dietista-Nutricionista y Farmacéutica, y la Dra. Maritza Quintero, especialista en Reumatología y Medicina Regenerativa, descubriremos cómo el colágeno puede ayudar a aliviar estas molestias, qué señales de alerta debemos tener en cuenta y qué tipos de colágeno son los más adecuados para aliviar el dolor.