Más Madrid arremete contra Pablo Iglesias: "Su principal objetivo es que caiga el Gobierno"

Más Madrid ha defendido que "no sobra nadie" en su espacio, ha subrayado la necesidad de "una alianza progresista seria" en España y ha comparado las políticas de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De la misma forma, han arremetido contra Pablo Iglesias al que acusan de empujar para que gobiernen el PP y Vox.

El Centro Cultural Eduardo Úrculo ha acogido este sábado un acto político con la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, y las portavoces en el Ayuntamiento y en la Asamblea, Rita Maestre y Manuela Bergerot, respectivamente, también coportavoces autonómicas de la formación, con motivo de la celebración de su Plenario autonómico extraodinario, justo cuando se roza el ecuador de los mandatos en las instituciones.

En un escenario decorado con claveles rojos, García ha subrayado que "no sobra nadie" en Más Madrid y que "tampoco renuncia a absolutamente nada, ni a sus principios ni su forma de hacer política". "Quien venga a imponer o a insultar, que no llame a nuestra puerta. Más Madrid es generosa, pero se la respeta", ha remarcado.

Plenario Autonómico Extraordinario de Más Madrid SERGIO PEREZ Agencia EFE

"Creemos que este país lo que necesita más que nunca es una alianza que garantice larga vida al proyecto progresista para defender con firmeza la justicia social, la sanidad, la educación pública, los derechos de las mujeres, la lucha contra el cambio climático, las casas asequibles, el respeto a las vidas trans y todo lo que hace que la vida merezca ser vivida", ha defendido.

La ministra de Sanidad ha señalado que la crueldad "está de moda y se ha puesto como un elemento de poder", pero ha recalcado que "el amor es la mejor herramienta política". Ha subrayado que son "una fuerza que escucha, que tiende la mano sin miedo, porque no tienen ninguna duda ni ningún miedo de mantener la identidad".

De este modo, ha destacado que la política es "el arte de la toma de decisiones y de estar con la gente en el momento que lo necesita" y ha cargado contra el PP y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que "se han saltado los principios más básicos". Mónica García ha comparado Madrid con Estados Unidos al señalar que el vicepresidente del país, JD Vance, "dice que la universidad es el enemigo" y lo ha relacionado con la presidenta Díaz Ayuso, que "está intentando ahogar a la universidad pública".

Comparaciones entre Ayuso y Trump

"En Estados Unidos hay deportaciones masivas y señalamiento al migrante. Aquí en Madrid hay una presidenta que pone el grito en el cielo por tener que acoger a unos centenares de niños y niñas que están solos y solas. En Estados Unidos regalos fiscales a los millonarios y aquí en Madrid lo mismo. Trump y Ayuso, tanto monta, monta tanto. Dos caras del mismo malismo", ha criticado.

García ha insistido en que en Más Madrid "están orgullosos de mirar a la cara a Ayuso y decirle que lo suyo no es libertad ni de coña", para añadir que las políticas de la dirigente madrileña se enfocan a "mantener los privilegios de unos pocos". "La libertad no es pisotear al de al lado y no es estar siempre del lado de aquellos que están en el odio. Estamos orgullosos de la dignidad de los familiares de las residencias, de los estudiantes universitarios, de las asociaciones, de las familias, de los institutos, de los colegios y de las asociaciones vecinales que hacen barrio", ha zanjado.

Por su parte, la líder de la oposición en el Consistorio, Rita Maestre, ha cargado contra "alguna gente supuestamente de izquierdas" que, a su juicio, tiene como principal objetivo en la vida hacer que "caiga" el Gobierno de España. Ha lamentado que "trabajen cada día" para que entren el PP y Vox al Consejo de Ministros. "Dicen que este es el gobierno de la guerra. No, es el del récord histórico de trabajadores, el que ha subido un 61% el salario mínimo interprofesional, el que ha ampliado los derechos sanitarios y el que ha hecho de España una potencia en renovables", ha defendido.

Críticas a Pablo Iglesias

Maestre ha remarcado que "no están aquí para hacer seguidismo del PSOE ni para conformarse con poco" sino para "empujar, movilizar desde la calle y desde los plenos para pelear dentro y fuera del Consejo de Ministros". Ha destacado que García trabaja "duro sin protagonismos para ponerse delante de la gente y poder decir aprobado, aprobado y aprobado por el bien de la ciudadanía de toda España".

"Esta fuerza política no va a ponerse un día delante de las cámaras a gritar 'alerta antifascista' --en alusión al exlíder de Podemos Pablo Iglesias-- y a los dos días dedicarse a intentar tumbar el Gobierno progresista de España para que los amigos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleguen a la Moncloa. Si hacemos las cosas bien, entre todas y todos, vamos a poder volver a ganar dentro de dos años", ha subrayado. En esta línea, Maestre ha lanzado un mensaje "a aquellos que quieren hacer caer" al Ejecutivo central.

"Que pierdan toda esperanza quien solo trabaja para reinar sobre las ruinas de la izquierda. Vamos a estar unidas, vamos a dejarnos la piel y vamos a reeditar el Gobierno de España en el año 2027", ha manifestado. Asimismo, Maestre ha cargado contra "el partido de un alcalde (José Luis Martínez-Almeida) desaparecido, del que sólo conocemos noticias del corazón o comentarios deportivos", y ha insistido en que "ni el PP es invencible ni desde luego está en su mejor momento".