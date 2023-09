Oskar Matute (Bildu) compara a los presos de ETA con Nelson Mandela

El diputado de Bildu en el Congreso Oskar Matute opinó durante una entrevista en La noche en 24 horas que no hay tanta diferencia entre los presos de ETA y los motivos por los que acabó prisión el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela.

Según el dirigente abertzale, en ambos casos son personas que fueron condenadas por actos violentos y que han cumplido ya la pena que se les impuso por estos delitos de sangre.

"Si yo preguntara en la calle si Nelson Mandela es un preso político, seguramente la respuesta, si no unánime ampliamente mayoritaria, sería que sí. Y yo digo que Nelson Mandela fue el dirigente del brazo armado del Congreso Nacional Africano, que se llamó Umkhonto we Sizwe (La lanza del pueblo), y que también fue acusado de delitos violentos. Esa parte no se conoce y posiblemente sorprenda la comparación que he hecho", llegó a defender Matute en televisión.

Para este político de Bildu en Madrid los asesinos de la banda terrorista "son presos que tienen su origen en los delitos que han cometido y muchos de ellos son violentos y por eso están penando y pagando el delito en la cárcel".

Pero el origen de sus atentados y homicidios que dejaron miles de muertos, señaló, "no es porque obedezcan a una voluntad psicopática generalizada en el País Vasco, sino en un conflicto que por desgracia no se supo canalizar, y lo dice alguien que siempre se ha opuesto a la violencia y también a la violencia de ETA, por un margen político".

Mandela, ¿un terrorista?

En 1960, un trágico suceso sacudió Sudáfrica y marcó el inicio de un movimiento de resistencia contra el apartheid. La masacre de Sharpeville, un incidente en el que la policía afrikaneer se enfrentó a manifestantes que protestaban por las políticas racistas del gobierno, acabó con la vida de 69 personas, dejó 180 heridos y supuso la detención de más de 10.000 manifestantes.

Fue en este contexto que Nelson Mandela se convirtió en el impulsor de la 'Lanza del Pueblo', una organización paramilitar que abogaba por la liberación de Sudáfrica a través de métodos no pacíficos. En su manifiesto fundacional, el movimiento dejó claro su compromiso con la lucha contra el apartheid, utilizando medios que no rechazaban la violencia.

El manifiesto de la 'Lanza del Pueblo' expresaba: "Es ampliamente conocido que las principales organizaciones de liberación nacional en nuestro país han seguido una política constante de no violencia. Han mantenido una actitud pacífica en todo momento, a pesar de los ataques y persecuciones del gobierno, y a pesar de todos los intentos del gobierno de provocar la violencia. Lo han hecho porque el pueblo prefiere métodos pacíficos para lograr sus aspiraciones, evitando así el sufrimiento y la amargura de la guerra civil. Pero la paciencia del pueblo no es infinita. Llega un momento en la vida de cualquier nación en el que solo quedan dos opciones: someterse o luchar. Ese momento ha llegado ahora a Sudáfrica".

Durante las décadas de los 60, 70 y 80, la 'Lanza del Pueblo' llevó a cabo una serie de acciones, principalmente sabotajes, ataques con minas y bombas, así como tiroteos. Nelson Mandela, junto a otros líderes como Walter Sisulu, Joe Slovo, Raymond Mhlaba y Wilton Mkwayi, desempeñó un papel fundamental en esta organización.

Es importante destacar que el Congreso Nacional Africano (CNA) siempre se distanció de los métodos utilizados por la 'Lanza del Pueblo', y Mandela mismo afirmó que no eran terroristas durante los llamados Juicios de Rivonia.

Mandela afirmó sobre estos individuos: "Nuestros hombres son combatientes por la libertad armados y entrenados, no terroristas. Estamos luchando por la democracia, el gobierno de la mayoría y el derecho de los africanos a gobernar África. Estamos luchando por una Sudáfrica en la que haya paz, armonía y igualdad de derechos para todas las personas. No somos racistas, como lo son los opresores blancos".