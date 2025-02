El Papa Francisco sigue con el tratamiento en el hospital

El segundo comunicado sobre la evolución de la salud de Papa Francisco:

El Santo Padre continúa con la terapia prescrita y no tiene fiebre. Las condiciones clínicas son estables. Esta mañana ha recibido la eucaristía y la mañana la ha dedicado a actividades de trabajo, de lectura y de textos.

El Papa Francisco está motivado por los numerosos mensajes de afecto y de cercanía que a estas horas continúa recibiendo, de modo particular quiere agradecer a todos los que en este momento se han recuperado en el hospital, pero el afecto y el amor que le expresan con dibujos que le transmiten deseos de mejoría le emocionan. Reza por ellos y pide que recen por él.

Il Santo Padre continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta.

Le condizioni cliniche sono stazionarie.

Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi.

Papa Francesco è toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore; in particolar modo intende rivolgere il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l'affetto e l'amore che esprimono attraverso i disegni ed i messaggi augurali; prega per loro e chiede che si preghi per lui.