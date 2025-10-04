¿Qué santo se celebra hoy, 4 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy sábado 4 de octubre

San Amón.

San Aurea de París.

San Petronio de Bolonia.

San Quintín de Turón.

San Francisco de Asís: Vida y Pontificado

San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento fue Giovanni di Pietro Bernardone, nació en 1181 o 1182 en Asís, Italia, en el seno de una familia acomodada. Desde joven, Francisco mostró interés por la vida social y militar, pero experimentó una profunda conversión espiritual a los 20 años tras sufrir una enfermedad y un tiempo de cautiverio como prisionero de guerra. Renunció a las riquezas y privilegios de su familia, abrazando una vida de pobreza extrema y devoción a Cristo.

En 1208, Francisco fundó la Orden de los Hermanos Menores (franciscanos), basada en los principios de humildad, fraternidad y servicio a los más pobres. Poco después, inspiró la creación de la rama femenina, la Orden de las Clarisas, junto a Santa Clara de Asís. En 1221 fundó la Tercera Orden Franciscana para laicos que deseaban seguir sus enseñanzas sin abandonar la vida familiar y profesional. Su vida estuvo marcada por el amor a la naturaleza, la predicación itinerante y el servicio desinteresado, buscando imitar a Cristo en todo.

Aunque Francisco nunca fue papa ni tuvo un "pontificado" en el sentido estricto de la palabra, su influencia fue tan grande que recibió el apoyo del Papa Inocencio III, quien le dio permiso para predicar y liderar su comunidad. Este apoyo fue fundamental para legitimar la expansión de su movimiento dentro de la Iglesia.

Canonización y Legado

Francisco falleció el 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula, una pequeña capilla cercana a Asís. Solo dos años después de su muerte, fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228, lo que demuestra la rapidez con la que su vida y mensaje impactaron a la cristiandad. Durante la ceremonia de canonización, se comenzó a construir la gran Basílica de San Francisco de Asís, donde sus restos mortales fueron depositados.

El legado de San Francisco es vasto y perdurable. Es conocido por su famoso "Cántico de las Criaturas" o "Cántico del Hermano Sol", que refleja su profunda conexión con la naturaleza y su visión de todas las criaturas como hermanos y hermanas. Es el santo patrono de los animales y del medio ambiente, y su festividad se celebra cada 4 de octubre. La influencia de su pensamiento ha sido tal que, en 2013, el Papa Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco en su honor, destacando la sencillez, pobreza y espíritu de reconciliación que quería llevar a su pontificado.

Exilio y Muerte

Aunque San Francisco no sufrió un exilio físico, vivió los últimos años de su vida en una especie de “exilio espiritual”. En 1224, dos años antes de su muerte, se retiró al monte Alvernia, donde experimentó la visión de un serafín crucificado y recibió los estigmas, las llagas de Cristo en su propio cuerpo, lo que profundizó aún más su unión con el sufrimiento de Jesús. A partir de entonces, su salud se deterioró rápidamente, dejándolo casi ciego y debilitado.

Regresó a Asís para pasar sus últimos días, rechazando cualquier comodidad y permaneciendo fiel a su ideal de pobreza. En su lecho de muerte, pidió ser colocado sobre el suelo desnudo y cubierto solo por un sayal burdo, símbolo de su renuncia a todo lo material. Francisco murió rodeado de sus hermanos en la noche del 3 al 4 de octubre de 1226, pronunciando su última oración y recomendando a sus discípulos que vivieran en la alegría de Cristo.