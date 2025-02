El papa se levanta, se sienta en el sofá, desayuna, lee los periódicos, habla con su equipo por teléfono o personalmente, escribe...hace vida en el hospital como un paciente más según fuentes vaticanas. Y como lo menciona el comunicado de la Santa Sede sobre el estado de salud del Papa "Hay una leve mejoría en particular sobre los indices de inflamación".

Ayer lo visitó Giorgia Meloni, Presidente del Consejo de Ministros de Italia y sobre su visita comentó: "Hemos estado bromeando, no pierde su proverbial sentido del humor." El papa comentó: "Lo sé que allí afuera, hay alguno que dice que me ha llegado la hora. Devo badare alla salute o vado dritto al Paradiso - Tengo que cuidar la salud o voy directo al paraíso". En la crónica de Virginia Piccolillo del Corriere della Sera, resalta varias frases típicas del Santo Padre "Efectivamente, alguno efectivamente ha rezado para que el Pontífice vaya al paraíso, pero el "Padrone della Messe ha pensado dejarme todavía aquí"Así con este sentido del humor tan suyo ha estado haciendo risas con Giorgia Meloni en su habitación del décimo piso del hospital Gemelli. La presidente del Consejo de Ministros al papa: "He venido en nombre del pueblo italiano para transmitirle que estamos todos cercanos a usted y que le deseamos una rápida recuperación". Con una nota del Palazzo Chigi a la salida del hospital, Meloni ha hecho saber que estaba muy contenta de haberlo encontrado vigile e reattivo - alerta y receptivo.

El papa se ha quejado con la presidente de que los médicos le han dicho que debe estar un poco en reposo y que no debe de estar con muchas personas y que no puede trabajar mucho.

Al estar en el inicio del Jubileo que ha estado preparando y esperando con tanto afán ha comentado "Estoy muy apenado de no estar viviendo personalmente el Jubileo".

El doctor Massimo Girardis director del centro de Reanimación y terapia intensiva del Policlínico de Modena, aseguró al mismo diario que: "La situación es difícil porque tiene virus y bacterias juntas y en estos casos las terapias son largas".