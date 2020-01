El legado sanitario de Carcedo para 2020

La ministra María Luisa Carcedo, aún en funciones, ha dejado preparadas para la nueva década una serie de novedades en la Cartera de Servicios que ponen fin a reivindicaciones tanto de los médicos como de los pacientes, en áreas tan críticas como el tabaquismo, el VIH, la fibrosis quística, pediatría y autonomía personal, entre otros. Esto se debe a que, por ejemplo, desde el 1 de enero, la Sanidad pública pagará el fármaco que puede ayudar a dejar de fumar a más de 200.000 españoles. Quizás ésta sea la novedad estrella, pero también las personas con problemas de movilidad reciban con alegría, aunque hagan menos ruido por ello, que se subvencionen los lectores oculares, que les permitirían una mayor autonomía y más libertad.

Junto a todo ello, al final de 2019, se dio luz verde a una avalancha de novedades que respondían a una de serie de necesidades, como lo es la terapia PrEP (preexpositiva al virus del sida) y que servirá para cercar, aún más, al VIH y controlar la epidemia en las poblaciones de riesgo. Incluir la vacuna del rotavirus también ha sido un deseo que ha visto cumplido el sector de la Pediatría, que recomendaba fuera del calendario oficial esta forma de inmunización. Asimismo, cabe destacar que los pacientes con fibrosis quística también sienten alivio al comprobar que dos medicamentos para su dolencia contarán con el apoyo económico de la Administración. Y, una de las últimas decisiones, que tuvo una buen acogida, fue la inclusión del anillo vaginal dentro de las opciones anticonceptivas de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Propósito saludable: dejar de fumar

Como se apuntaba al principio, la llegada de vareniclina (Champix, comercializado por Pfizer) supone una de las medidas estrellas de este 2020, que responde a una demanda de los médicos, encabezada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). El consumo de tabaco sigue en aumento y más de diez millones de españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. De ellos, un 67% se ha planteado alguna vez dejarlo, pero no todos serán candidatos a acceder al medicamento.

En concreto, el Ministerio de Sanidad cifra en 83.800 las personas que se van a beneficiar. Los médicos serán los que determinen si los fumadores cumplen los criterios para acceder a la financiación de los fármacos: incluirse en un programa de apoyo individual o grupal para dejar de fumar, tener motivación expresa constatable con al menos un intento en el último año, fumar diez o más cigarrillos al día y sufrir un alto nivel de dependencia. Además, cada comunidad autónoma debe contar con un protocolo que seguirá a cada paciente antes de acceder a la financiación de estos medicamentos.

El presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Andrés Zamorano, ha explicado a Efe, que en el caso de Castilla-La Mancha, donde pasa consulta, hay una fase preparatoria en la que el paciente tiene que exponer por escrito los motivos por los que fuma y por los que quiere dejarlo. Desde la farmacias, también se da apoyo a esta iniciativa. Así, desde el Colegio Oficial de Madrid, por ejemplo, se ha elaborado una estrategia para apoyar a los pacientes que busquen dejar el hábito.

Más autonomía gracias a los lectores oculares

La nueva Cartera de Servicios introduce, asimismo, un lector ocular, u otro sistema de comunicación similar, para pacientes con trastornos neuromotores graves, con afectación de ambos miembros superiores e imposibilidad de comunicación oral o escrita, con el objetivo de que tengan una mayor autonomía y calidad de vida. Estos instrumentos permiten interaccionar con ordenadores a través de sistemas de seguimiento del movimiento del ojo y están especialmente indicados para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), trombosis de la arteria basilar, parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico y mielinolisis pontina, que tengan suficiente capacidad mental, intelectual, de aprendizaje y de control para su manejo.

Además, en este apartado de dispositivos, el nuevo catálogo de servicios incorpora también otros 81 productos ortoprotésicos: nuevas prótesis de mama y de restauración facial, prótesis auditivas, así como recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos. Esta orden incrementa la edad de financiación de los audífonos, desde los 16 años actuales hasta los 26 años de forma gradual.

Frenar la fibrosis quística

El pasado 1 de noviembre se dio luz verde a dos fármacos que frenan el deterioro de la fibrosis quística, Orkambi y Symkevi, del laboratorio Vertex, tras su aprobación en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Así lo trasladadó la ministra de Sanidad a los representantes de la Federación de Fibrosis Quística y de la Organización de Pacientes de Fibrosis Quística, quienes han «peleado» mucho la cobertura del fármaco, ya que este acuerdo con el laboratorio llegó tras años de arduas negociaciones (desde junio de 2016).

Los afectados llevan unos cuatro años movilizándose para protestar por la situación de bloqueo que había sufrido la financiación de estos dos medicamentos que pueden frenar el deterioro de esta enfermedad degenerativa en determinadas mutaciones. Se estima que 554 pacientes son susceptibles de recibir este tratamiento en España –441 adultos y 113 niños–, y en principio las moléculas serán de dispensación hospitalaria. La financiación queda sujeta a un modelo de pago por resultados, es decir, con el criterio de coste-efectividad debido, entre otras cosas, al alto coste de los tratamientos. Así, Orkambi se prescribirá para niños de entre 6 y 12 años y Symkevi para edades superiores a los 12.

La PReP para evitar el VIH

Los nuevos casos de infecciones por el virus de sida podrían seguir disminuyendo con el uso de la píldora pre-exposición, que desde el pasado mes de noviembre ya cuenta con el paragüas del SNS. Esto supone una medida de prevención en personas con una exposición al VIH de alto riesgo y que cumplan unos determinados requisitos.

Aprobada en Europa desde 2016, la profilaxis pre-exposición (PrEP) consiste en una combinación de dos fármacos (emtricitabina/tenofovir disoproxilo) en una sola pastilla, ingerida una vez al día, y que algunos estudios han demostrado que reduce en casi un 90% las infecciones. Esta terapia profiláctica debe contar con la prescripción de profesionales expertos en el VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) que trabajen en centros del SNS. Sanidad ha precisado, en un comunicado, que la PrEP, como intervención biomédica, supone una opción preventiva y eficaz más dentro de la estrategia sanitaria de prevención combinada frente a la infección por el VIH y en la que el uso del preservativo supone la herramienta principal.

Anticoncepción: anillo vaginal, nueva covertura

Unas 37.000 mujeres se beneficiarían de la cobertura del SNS al anillo vaginal, un anticonceptivo hormonal combinado. En concreto, Sanidad incluye en su cartera de servicios el anillo con los principios activos etinilestradiol (3,474 mg) y etonogestrel (11 mg). En la actualidad, ya se financian otros anticonceptivos autorizados en España, de modo que se encuentran incluidos varios que se administran por vía oral, hormonales combinados y a base de progestágeno.

También, la población femenina puede hallar un abanico de distintos anticonceptivos reversibles de larga duración, conocidos como LARC, como tres tipos de dispositivos intrauterinos (DIU), medroxiprogesterona inyectable e implantes de etonogestrel. El SNS financia en total 14 presentaciones de anticonceptivos de última generación, también llamados de cuarta generación porque han sido desarrollados para lograr, además de eficacia anticonceptiva, efectos beneficiosos no contraceptivos. Su característica principal es la antiandrogenicidad.

La inclusión de nuevos anticonceptivos de última generación en la Cartera de Servicios contribuye al cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de 2010, que también contempla a la educación afectivo sexual y reproductiva con el fin de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos. Con esto, se trata de combatir los mitos, ya que aunque las jóvenes españolas creen que están bien informadas sobre salud sexual (76,7%), una de cada cinco no usa ningún método anticonceptivo y todavía mantienen falsas creencias como que no es posible quedarse embarazada cuando se tiene la regla o que sólo pueden ponerse DIU las que han tenido hijos.

Vacuna contra el rotavirus

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron, a final de año, la vacunación frente a rotavirus a partir de la semana sexta para prematuros nacidos entre la semana 25-27 y 32 de gestación (según el fármaco utilizado), que estén clínicamente estables y sin contraindicaciones. Además, la Comisión de Salud Pública concluyó que la inmunización general de prematuros se hará según la edad cronológica sin tener en cuenta el peso al nacer ni la edad gestacional.

Se usa la misma pauta que en nacidos a término, y es importante la vacunación «en tiempo», comenzando el mismo día que cumplen dos meses de vida o lo antes posible. El rotavirus supone causa de gastroenteritis aguda en la infancia, especialmente frecuente en los niños más pequeños y es la principal causa de ingreso hospitalario por diarrea aguda en nuestro país, según la Asociación Española de Pediatría (AEP). La asociación recomienda administrarla en los bebés a partir de las seis semanas de vida y antes de las 12 (a los tres meses ya es tarde) aunque advierte de que debe ser un médico quien lo indique.