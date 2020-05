¿Ayuda tomar vitaminas mientras entrena?

Muchos deportistas, profesionales en su mayor parte, consumen suplementos de vitaminas C y E para aumentar su rendimiento y protegerse del daño oxidativo que provoca en su cuerpo la práctica de ejercicio físico. Sin embargo, parece que los beneficios de este tipo de suplementos no están del todo claros. Es decir, que aunque se les pueda atribuir un cierto papel protector, la evidencia no es concluyente. Así lo han demostrado diversos estudios llevados a cabo por un equipo de investigadores de distintas universidades del mundo (Universidad de Stanford, Universidad de Verona, Universidad de Queensland y Universidad Europea).

El artículo publicado en Antioxidants, titulado “Do antioxidant vitamins prevent exercise-induced muscle damage? A systematic review” y liderado por María Martínez-Ferrán, doctorada de la Universidad Europea, y Helios Pareja, profesor e investigador en Ciencias del Deporte en la misma universidad, señala también que, aunque su administración aguda podría favorecer la recuperación tras competiciones o entrenamientos consecutivos, hacer uso de las vitaminas de manera continuada puede desajustar la adaptación muscular en el entrenamiento, lo que significa que los deportistas no deberían tomarlas durante este periodo. Además, los investigadores defienden que una dieta equilibrada es más que suficiente para mantener el nivel de antioxidantes.

Alimentos antioxidantes

Fernando Díaz, experto en Nutrición y Dietética deportiva reafirma esta conclusión: " Yo no suelo recomendar suplementación vitamínica, sino tomar alimentos con alto poder antioxidante pre y post entrenamiento que, además de mejorar el rendimiento, ayuden a reducir el estrés oxidativo. Por ejemplo, pre-entrenamiento podemos tomar chocolate- con un contenido de cacao puro igual o superior al 80%-o cacao puro con leche o en batido; para el post, suelo recomendar aquellos que aceleren la recuperación, como los frutos rojos. Estas recomendaciones, que son útiles para cualquier persona que entrene a diario, son fundamentales en el caso de deportistas de élite, que lo hacen dos o más veces al día·".

¿Qué es lo que puede provocar el consumo de suplementos vitamínicos de vitaminas C y E? “El problemas es que suelen contener una cantidad muy alta de esas vitaminas, y acabas tomando una dosis superior a lo que es beneficioso para el organismo”, señala. “El exceso de vitamina C se puede trasformar en ácido oxálico, que se une al calcio formando oxalatos de calcio, que no son solubles y cristalizan en medio líquido. En deportistas, puede cristalizar en líquido senovial, que es el que lubrica las articulaciones, y producir un desgaste de las mismas, que al final acaba reduciendo su vida útil competitiva”, explica Díaz. “La vitamina E, por otro lado, es liposoluble, por lo que el cuerpo no puede gestionar el exceso y lo acumula en el hígado y en el cerebro. Hay datos epidemiológicos de países donde se toma mucha vitamina E, que demuestran que, a la larga, su consumo en suplementos puede producir daños en el cerebro en edad avanzada”, añade.