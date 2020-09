Dr. Blas García: ﻿“Mis pacientes pueden hacer vida normal desde el día siguiente a la rinoplastia”

Si los ojos son el espejo del alma, ¿la nariz qué sería?

La nariz ocupa el centro de la cara y, por tanto, un lugar privilegiado. Una nariz, no debe destacar en sí misma ya que, una nariz excesivamente llamativa, grande, prominente o demasiado poco natural, evita que las estructuras realmente bonitas de la cara, como son los labios y los ojos, resalten adecuadamente. Cuando una nariz está proporcionada y tiene una anatomía bonita, los ojos y los labios cobran muchísimo protagonismo. De esta manera, una cirugía de rinoplastia no solo contribuye a tener una nariz bonita, también a embellecer los ojos, los labios y las mejillas.

Lo pregunto porque eres experto en esto ya que eres el cirujano que más rinoplastias realizas en Europa. ¿A qué se debe?

Hace 5 años, con la introducción de la Rinoplastia Ultrasónica por primera vez en España, aposté de manera importante por esta técnica, de manera que abandoné otras técnicas mucho más invasivas y me dediqué en exclusiva a perfeccionar esta. Gracias a los buenos resultados obtenidos, a la satisfacción de los pacientes y a que la realizo de forma ambulatoria de manera que el paciente puede incorporarse a su vida de forma inmediata sin ingreso hospitalario, hace que el número de pacientes que intervengo sea el más importante a nivel europeo.

En las películas vemos esas largas recuperaciones después de rinoplastias, pero ahora ya no es así, ¿verdad?

Efectivamente. La Rinoplastia Ultrasónica ha supuesto un antes y un después en esta técnica. La cirugía de rinoplastia mediante técnicas clásicas siempre ha sido muy temida por los pacientes por la lenta y aparatosa recuperación.

Con la Rinoplastia Ultrasónica, mis pacientes pueden hacer vida completamente normal, con excepción de ejercicio físico que debe evitarse las 3 primeras semanas, desde el día siguiente a la cirugía. Con esta técnica se evitan los enormes hematomas que se forman con las técnicas convencionales debajo de los ojos. La inflamación es muy leve comparada con las técnicas clásicas, se evitan los taponamientos nasales que impiden respirar en el postoperatorio y, en definitiva, el paciente se encuentra mucho más confortable nada más terminar la cirugía.

Cuéntanos un poco más sobre esta técnica de la que fuiste pionero en España

En la Rinoplastia Ultrasónica utilizamos un terminal a modo de “lápiz” o “pincel” que emite ultrasonidos a una determinada frecuencia específica para los huesos nasales en vez de los “escoplos y martillo” que se utilizan en las técnicas tradicionales para romper la nariz, de manera que no se daña ninguna otra estructura nasal, como la mucosa, los músculos de nariz o los vasos sanguíneos. Los hematomas debajo de los ojos desaparecen, la inflamación es mucho menor que con las técnicas convencionales, el sangrado es prácticamente nulo, la precisión de los cortes sobre los huesos nasales es mucho mayor y, sobre todo, permite realizar la cirugía de rinoplastia de forma ambulatoria, bajo anestesia local, sin necesidad de ingreso hospitalario.

Y creo que incluso has mejorado la técnica original…

Así es, hemos incorporado tecnología y técnicas anestésicas mínimamente invasivas que han conseguido, aún más, disminuir los tiempos de recuperación, aumentar la precisión quirúrgica y, por tanto, mejorar considerablemente los resultados de mis cirugías.

¿Y los resultados son los mismos que con la cirugía convencional?

Por suerte, infinitamente mejores. Con esta técnica hemos conseguido que la precisión y la predicción del resultado sea muy elevada comparada con las técnicas clásicas que emplean “escoplo y martillo”. Para mí, volver a realizar cirugía de rinoplastia mediante técnicas convencionales sería dar un paso atrás que jamás me plantearía. En mi opinión, hoy día, realizar cirugía de rinoplastia cuando se requiere remodelación de las estructuras óseas con una técnica convencional no está justificado.

Para terminar, dos preguntas de servicio: ¿qué rasgos nasales tienen los pacientes que se someten a cirugía de rinoplastia y cómo saber si mi nariz encaja con mi cara y cuándo debo plantearme operarla?

La cirugía de rinoplastia está indicada en todos aquellos pacientes que desean mejorar su aspecto funcional porque no respiran bien o su aspecto estético o ambas, ya sean pacientes que presentan giba o caballete nasal (la típica nariz de loro), puntas nasales poco definidas, caídas o gruesas, dorsos nasales anchos, desviaciones nasales, irregularidades o asimetrías del dorso de la nariz, de la punta, etc. En todos los casos, y bajo mi experiencia, asesoro a cada paciente qué tipo de nariz es más acorde con su cara, siempre también consensuando con el paciente y el patrón estético que es de su agrado. En los casos en los que también se presentan alteraciones en la respiración nasal, se corrigen en la misma cirugía.

Doctor Blas García, el mejor cirujano en Rinoplastia Ultrasónica

El Dr. Blas García, está considerado el mayor especialista en Rinoplastia Ultrasónica del España, siendo el cirujano con más experiencia y más número de casos tratados mediante esta técnica. Ha sido galardonado con el “Premio Médico del Año 2019” al Mejor Cirujano en Rinoplastia en España y con el “European Medical Awards” al Mejor Cirujano en Rinoplastia en Europa. Es pionero en la técnica de Rinoplastia Ultrasónica en nuestro país, método innovador y mínimamente invasivo a la vanguardia de la cirugía estética nasal. Mediante un terminal a modo de pincel, la tecnología empleada en esta técnica emite ultrasonidos a unas frecuencias específicas para los tejidos de la nariz. Así, el Dr. Blas García remodela y perfila la estructura ósea nasal con extrema precisión, evitando cualquier tipo de sección en los tejidos blandos adyacentes. Una intervención ambulatoria que realiza bajo anestesia local y sin necesidad de ingreso hospitalario, con la que obtiene unos resultados óptimos: una nariz natural y en armonía con el rostro. Su amplia experiencia y know how, junto a su particular criterio médico-estético y el exquisito trato que dispensa a sus pacientes, le han convertido en el médico más demandado en este tipo de cirugía.

www.drblasgarcia.com