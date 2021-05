El turismo, en el limbo por las citas de las vacunas contra la Covid-19: ¿Qué sucede si rechazo la cita?

Esta semana el Gobierno ha anunciado que quiere permitir la entrada de turistas sin PCR ni vacuna a partir del 20 de mayo. Mientras, en España, muchos ciudadanos están posponiendo la elección del destino vacacional a la espera de que les den cita para ser vacunados o reservan en aquellos establecimientos que cuentan con posibilidad de cancelación. Pero, ¿y si cuándo estemos allí nos llega el SMS dándonos la cita? Antes de nada, asegúrese de que tienen bien sus datos en su centro de salud, incluido el número de teléfono.

¿Es recomendable viajar si aún no ha recibido usted o su familia las dosis?

Aunque el ritmo de vacunación avanza a todo gas y es posible que muchos estén inoculados para el verano, no todos lo estaremos. Y menos antes de las vacaciones si por algún motivo esta aceleración pudiera verse frenada. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explican que ellos «aconsejan no moverse de la comunidad autónoma de residencia si pertenecemos al grupo vigente de vacunación». A ese grupo ni a los siguientes, ya que hoy al menos resulta imposible saber a ciencia cierta ni en qué quincena o mes, únicamente es posible hacerse una idea con las calculadoras (los de 40 que vivan en Madrid entre agosto y septiembre y si tienes 47 en mayo, según esta herramienta, aunque desde la Consejería de Sanidad han asegurado esta semana que que se empezará a vacunar en junio a todas las personas de entre 40 y 49 años y en julio a los menores de 40). A eso hay que añadir que la franja de edad de su pareja o amigos o hijos no coincidirá.

¿Qué sucede si no puede acudir a la cita?

«Si se rechaza una primera cita, la administración sanitaria tiene instrucciones de volver a llamar y citarle en una segunda ronda», aseguran desde la OCU. Ahora bien, como explica Àlex Arenas, investigador de la Universidad Rovira y Virgili (URV), «si rechazas la cita te vas al final de la lista, es decir, te tocaría esperar hasta que no se haya vacunado a toda la población general. Si hay una razón de peso, al menos en Cataluña, llamas y pides cita en tu bloque de rango de edad».

¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que le vuelvan a dar una cita?

Todos conocemos a alguien a quien bien por su edad o bien por su profesión le tocaba vacunarse y no pudo ir porque en ese momento estaba ingresado, porque le llamaron a un teléfono antiguo, etc. y transcurrido un tiempo sigue sin recibir la nueva cita. «Existe bastante variabilidad en todo lo que tiene que ver con la administración de las vacunas, ya que son las comunidades autónomas las que gestionan su administración (siguiendo, eso sí, una estrategia común en cuanto a los criterios como los grupos de edad a vacunar). Pero incluso dentro de una misma comunidad autónoma, entre centros de salud y localidades, hay diferencias», afirman desde la OCU. Respecto a si una persona no se puede poner la vacuna porque en ese momento otra circunstancia médica se lo impide (está con fiebre, por ejemplo, por otra infección), «el centro de salud le gestionará una segunda cita de vacunación cuando dicha circunstancia desaparezca. Si está hospitalizado, es el propio hospital el que le puede gestionar la vacunación. La OCU no tiene constancia del plazo en el que pueda aumentar la lista de espera en verano en caso de posponer la cita, ya que depende de cada centro de salud».

Pero, ¿cuánto tiempo podría transcurrir? Arenas explica que si no hay ningún motivo de peso (enfermedad por ejemplo), «te vas a septiembre o a octubre si rechazas la cita», aunque confía en que «en verano la cita por SMS llegue a los ciudadanos con tiempo y que incluso sea posible que una vez estén vacunados todas las personas que conforman el grupo de vulnerables podamos elegir cita entre diferentes fechas para inocularnos en los vacunódromos, pero es sólo una posibilidad no hay ningún documento que lo recoja», aclara Arenas.

¿Puede cancelar un seguro de viaje? ¿Y qué sucede si ya está en el hotel?

«En los seguros de asistencia de viaje, si el viaje no se ha iniciado es procedente solicitar la devolución de la totalidad de las primas pagadas y el fundamento de ello está en que la cancelación del viaje supone la desaparición del interés asegurado, por lo que la aseguradora no ofrece cobertura alguna», explican desde la OCU.

En el caso de los seguros de cancelación de viaje, «si el viaje no se ha iniciado –prosiguen desde la OCU– hay que saber cuándo ha entrado en vigor el contrato para saber qué se puede solicitar sobre la prima pagada, ya que la aseguradora ha estado cubriendo el riesgo desde la fecha de efectos. En estos casos, es procedente solicitar el reintegro de la prima correspondiente al tiempo de cobertura no transcurrido».

Ahora bien, si el SMS con la cita lo recibimos una vez concluido este periodo previo de cancelación o cuando ya estamos allí, la situación cambia bastante, ya que lo más probable es que pierda la cuantía, salvo que pueda ir y volver: «Desconocemos si hay algún seguro que cubra esta contingencia», reconocen desde la OCU.

¿Cómo pedir la cancelación de un vuelo o un servicio turístico?

Desde esta organización recomiendan a los ciudadanos ponerse en contacto con la compañía aérea o el operador turístico, agencia, hotel, etc. con el que hayas contratado el servicio para solicitar el cambio o el aplazamiento del mismo para una fecha posterior o directamente la cancelación del viaje y el reembolso del precio pagado sin gastos.

¿Existe la posibilidad de ser vacunado en otra comunidad autónoma?

Mientras en otros países están viendo la posibilidad de vacunar incluso a los turistas, prueba de ello es Estados Unidos, donde en varios estados es posible vacunarse (en Miami han puesto dos centros de vacunación móvil en el aeropuerto, así como varios puntos en las playas) o San Merino (que ofrece dosis de la Sputnik V a los turistas), en España no es posible ser vacunado en otra comunidad autónoma aunque le llegue la cita.

¿Y si usted tiene la cartilla de desplazado?

«Sólo se puede optar a la vacunación en otra comunidad, si el paciente tiene cartilla de desplazado», explican desde la OCU. No obstante, «existe un Registro Único de Vacunación –añaden–, donde constan los datos de todos los vacunados. Es un programa que tienen todas las comunidades, y una vez que se cruzan los datos, salen los que estén pendientes para que no se quede nadie sin vacunar por estar desplazado».