El vino tinto protege del coronavirus pero la cerveza no, según un nuevo estudio

Según un nuevo estudio, la ingesta de vino tinto podría ser de gran ayuda en la lucha contra el coronavirus actual. Los investigadores explicaron que los polifenoles, que incluyen taninos y flavanoles en el vino, pueden prevenir el virus adhiriéndose a las células humanas. De hecho, los taninos en el vino podrían inhibir la actividad de dos enzimas clave dentro del virus Covid-19, haciendo referencia a una investigación realizada en Taiwán.

Los resultados de la investigación muestran que las personas que beben más de cinco vasos a la semana tenían un riesgo un 17% menor de contraer el virus. Los expertos creen que esto se debe al contenido de polifenoles, que puede inhibir el efecto de virus como la gripe y las infecciones relacionadas con las vías respiratorias. Los bebedores de vino blanco que consumen entre uno y cuatro vasos a la semana tenían un 8% menos de riesgo de contraer el virus en comparación con los no bebedores.

Por otro lado, los bebedores de cerveza y sidra tenían casi un 28% más de posibilidades de contraer la enfermedad del Covid-19, independientemente de cuánto consumieran.

Una verdad a medias

Los polifenoles están presentes en las frutas y verduras, así como en el café, el aceite de oliva o el vino tinto

Sin embargo, tras un seminario sobre el tema con el profesor de nutrición de la Universidad Alemana de Prevención y Gestión de la Atención Sanitaria, el Doctor Nicolai Worm, parece que hay que tener cuidado al considerar los resultados de un estudio de este tipo, “fue un estudio “in vitro” basado en estudios de laboratorio, a diferencia de los “in vivo”, mucho más certeros, basados en resultados de humanos infectados”, explicaba el Doctor.

Respecto a estos resultados, que muestran que los polifenoles, flavanoles y proantocianidinas, en las uvas y el vino impidieron que el virus SARS-CoV-2 se adhiriera a las células humanas, dijo que las conclusiones de este estudio no pueden extrapolarse a humanos. En otras palabras, para Nicolai, la evidencia no era “suficiente” hasta que dicho estudio se repita con animales y humanos, y aborde la causa de la pandemia actual. En consecuencia, su conclusión fue que aún no se ha realizado un estudio apropiado para demostrar que los polifenoles en el vino funcionan contra el Covid-19 en humanos. Sin embargo, Nicolai, quien dirigía el evento en línea, que recibió el nombre de “Vino y COVID-19: noticias o hechos falsos”, mostró evidencias que respaldan la idea de que los taninos del vino podrían ser beneficiosos para prevenir infecciones cuando se trata de otros virus, ya que algunos estudios en animales han demostrado que estos fenoles podrían bloquear una enzima en el virus de la gripe.