La Sanidad privada ahorra al SNS entre 5.679 y 15.628 millones de euros al año

«El deterioro de la Sanidad pública está arrastrando a la Sanidad privada». Así de contundente se expresó Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad). Tras mostrar su preocupación por la deriva del sistema sanitario público tras la Covid-19, Abarca ha explicado que no comprende cómo, pese a todas las evidencias, las autoridades sanitarias no han reaccionado aún a señales de alarma como las «listas de espera para acceder a la atención primaria y que no se contabilizan». Una realidad por la que muchos ciudadanos están recurriendo a la privada.

Y es que la Sanidad privada no está para suplir las carencias de la pública, sino que es una actividad complementaria para aquel que así lo quiera. «Si la Sanidad privada está creciendo al 6% es porque la Sanidad pública no funciona», ha reprochado Abarca antes de la presentación del informe anual «Sanidad privada, aportando valor 2022».

Según dicho informe, España cuenta con casi 9,8 millones de asegurados (sin contar mutualistas) que permiten ahorrar entre 5.679 y 15.628 millones de euros al año al Sistema Nacional de Salud (SNS), según el uso que se haga del seguro.

Así, «si el ciudadano hace uso mixto del sistema (acude tanto a Sanidad pública como a la privada) se liberan 580 euros por paciente al año a la Sanidad pública. Es decir, un ahorro de 5.679 millones de euros. Y si el ciudadano hace un uso exclusivo de la Sanidad privada el ahorro al Sistema Nacional de Salud sería de 1.597 euros por paciente al año. Es decir, un ahorro generado total de 15.628 millones de euros», asegura Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

En cuanto al gasto sanitario, la experta explica que «supone el 9,1% del Producto Interior Bruto en 2019». Y de esta cuantía «el gasto sanitario privado representa el 29,4%, lo que se traduce en el 3,3% del PIB».

¿Cuál es el gasto sanitario?

¿Eso es mucho? No, la realidad es que el SNS requiere de mayores recursos, ya que el gasto sanitario total con relación al PIB de España se sitúa por debajo de la media de la OCDE. No sucede así con la privada cuyo gasto es de los más altos.

En concreto, «el gasto sanitario total del país está por debajo de la media. Somos el cuarto país a la cola de Europa, 0,8 puntos por debajo de la media del gasto de la OCDE. Sin embargo, el gasto sanitario privado está casi siete puntos por encima de la media: 29,4% . Es decir, el sistema sanitario privado español invierte por encima de la media de la OCDE (22,9%) para dar cobertura o suplir carencias del SNS», precisa.

De hecho, «en los últimos diez años (2009-2019), el gasto sanitario privado ha crecido anualmente un 3,2%. El público: un 0,9%, una cifra que no es suficiente», denuncia Villanueva.

En cuanto a la actividad asistencial, la directora general de la Fundación IDIS explicó que el sector sanitario privado lleva a cabo «el 30,8% de las intervenciones quirúrgicas (39,1% si se tiene en cuenta además parámetros como los conciertos sustitutorios y la red de utilización pública), registra el 23,1% de las altas (30,3% si atendemos a los mismos parámetros anteriores) y atiende el 24,2% de las urgencias (30,9% en el caso de incorporar esos mismos parámetros)».

De izquierda a derecha, Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, y Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IDIS FOTO: Fundación IDIS

El informe también recoge que el sector sanitario privado desarrolla actividad de alta complejidad a través de la más avanzada tecnología, como demuestra el hecho de estar en posesión del 53% de las resonancias magnéticas, el 45% de los PET y el 34% de los TAC ubicados en nuestro país.

Asimismo, tiene un importante papel en la investigación: los centros privados han participado en 672 ensayos clínicos desde el año 2016, lo que supone casi el 52% del total. Oncología, neurociencias, respiratorio y Hematología son las principales áreas terapéuticas de los ensayos con participación de centros privados.

Otro de los aspectos que analiza el informe es la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria. Actualmente, la sanidad privada cuenta con 431 hospitales privados (que representan el 56% total de centros hospitalarios), lo que corresponde a una dotación de 49.748 camas (32% del total de camas existentes en España).

Cataluña, Madrid y Andalucía concentran el 50% del empleo privado

La Sanidad privada da empleo a 286.719 profesionales. En concreto, el 23% de los empleos generados corresponden a médicos, el 25% a enfermeros, y el 52% restante a otros profesionales. De todos ellos, un 38% desarrolla su actividad en el ámbito intrahospitalario, mientras que el 62% restante lo hace en el ámbito extrahospitalario.

Cataluña, con 49.165, es la autonomía que concentra un mayor número de profesionales sanitarios, seguida de la Comunidad de Madrid (48.531) y Andalucía (44.383). Entre las tres concentran el 50% de los profesionales sanitarios privados que hay en nuestro país.