2023: ¿el año de la vacuna para la bronquiolitis?

Si para algo ha servido la pandemia ha sido para demostrar (si es que hacía falta) la eficacia de las vacunas como herramienta eficaz frente a la enfermedad. Eso y para confirmar una innovadora tecnología –la del ARN mensajero– que abre las puertas a la esperanza al desarrollo de antídotos en patologías que aún no disponen de uno.

Y es que en el campo de las inmunizaciones hay muchas y muy buenas noticias este 2023. Y más que se esperan. Para empezar, el año que acabamos de comenzar estrenamos nuevo calendario común de vacunaciones con cuatro importantes novedades: la incorporación de las vacunas del virus de papiloma humano (VPH) en varones de 12 años; la gripe en menores, la meningitis B para lactantes y el herpes zóster en mayores de 65 años pasan a engrosar la lista de las sufragadas por el Sistema Nacional de Salud.

Una actualización que ha sido muy bien recibida por los expertos y que viene a unificar los diferentes criterios que coexistían en las comunidades autónomas (la del meningococo B ya se administraba en cinco autonomías; la del VPH en niños estaba instaurada en otras cuatro y la de la gripe en menores de 6 a 59 meses en tres.

Pese a ello, y a que algunas eran viejas reivindicaciones de los pediatras, la AEP echa de menos otras tres: la de los meningococos ACWY a los 12 meses de edad, «porque se pone en adolescentes pero no bebes y, aunque la tienen introducida seis CC AA pero no el Ministerio; la tercera dosis de la tosferina en adolescentes que solo la administra Asturias» y, sobre todo, la del rotavirus en lactantes (un virus que causa gastroenteritis aguda en la infancia) y que este año sí va a incorporar Castilla y León, cuenta Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).

El calendario común incorpora cuatro inmunizaciones este año y solo deja fuera la del rotavirus

Incluida en casos de riesgo, «la del rotavirus está recomendada por la AEP desde 2007. Las motivaciones de por qué no se ha incluido no las conozco, tradicionalmente se achacaba a un problema económico, pero ahora no lo sé. Un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III de noviembre de 2022 demuestra que ahorra dinero, científicamente, y recomienda que se introduzca en el calendario», continúa Álvarez.

«De las autorizadas, es la única pendiente de incorporar, está en evaluación por parte de la ponencia de vacunas y se vera en 2023 si se incorpora al calendario», corrobora Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), quien destaca otra de las rutilantes novedades del calendario de este año: la del herpes zóster. Aunque existía una desde hace mucho (Zostavax ) no se llego a incluir pues «las evaluaciones no eran muy positivas y su efectividad era menor que la actual vacuna inactivada. De hecho, España ha sido de los primeros en recomendar la nueva, Shingrix, para inmunodeprimidos, incluso antes de estar aprobada. Y en 2021 se introdujo reservada a grupos de riesgo específicos (trasplantado, con cáncer, en tratamiento con inmunodepresores mayores de 18) y ahora por fin se indica en población sana para quienes cumplen este año los 65», continúa.

Con todo, ambos expertos se muestran satisfechos con la actualización del nuevo calendario: «Se ha hecho de forma muy rápida y cumpliendo un propósito que es cerrar flecos que estaban pendientes y que la pandemia había paralizado y estaba evaluándose», reconoce Pérez. Y es que prácticamente todas las inmunizaciones disponibles en el mercado están disponibles en España.

En adultos

En cuanto a las que están en fases más avanzadas de investigación destaca la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Si nada lo impide el 2023 será, seguramente, el año en el que se autoricen las primeras vacunas para la bronquiolitis. De hecho hay varias a punto de aprobarse, curiosamente en adultos: la Agencia Americana del Medicamento ha aceptado revisar prioritariamente la RSVpreF, desarrollada por Pfizer con indicación en adultos de 60 o más años. Ello implica que acorta el periodo de revisión en cuatro meses para poder disponer de una decisión a este respecto sobre mayo de este año. El dossier remitido a la FDA está apoyado por los resultados de la fase III en el que se reclutaron a 37.000 participantes.

«Hay otra vacuna para embarazadas (como la de tosferina o gripe para proteger a recién nacidos) para prevenir el VRS, en fase 3, y a punto de aprobarse. Las ensayadas en niños no ha ido tan bien, en lactantes fracasó», explica el coordinador de la CAV-AEP. Y es que, aunque es más conocida en niños, la carga de esta enfermedad en adultos es importante. De hecho, la vigilancia epidemiológica ha incorporado el VRS en todos los grupos de edad recientemente (2021). «En EE UU se producen 30.000 muertos por gripe y 14.000 por bronquiolitis en adultos mayores», explica el presidente de la AEV. «Vamos a pasar de no tener nada a varias vacunas y un anticuerpo monoclonal. Posiblemente tendremos cuatro o cinco dentro de uno o dos años», continúa.

En el medio/largo plazo encontramos otras inmunizaciones en desarrollo, especialmente las se empezaron a investigar a raíz del éxito obtenido con la tecnología del ARNm frente a la Covid-19. En este sentido, y como cuenta Juan Carlos Gil, director general de Moderna para España y Portugal, «actualmente se encuentran en fase III las vacunas de ARNm para un refuerzo específico de Ómicron, para citomegalovirus (CMV), la primera vacuna candidata contra la gripe estacional, o la del VRS para adultos».

Otro área en el que se está investigando con esta técnica es la Oncología. Pocos días antes de finalizar el 2022 se dieron a conocer los resultados del primer ensayo aleatorizado de una vacuna contra el cáncer de ARNm que mostró eficacia frente al melanoma en estadio III/IV. Así, la combinación de inmunoterapia y vacuna fue superior a la inmunoterapia sola para la supervivencia sin recurrencia. «Los resultados en fase 2b de desarrollo de la vacuna ARNm para el tratamiento adyuvante de pacientes con melanoma están siendo muy alentadores. Estos datos son la primera demostración de la eficacia de un tratamiento del cáncer de ARNm en investigación en un ensayo clínico aleatorizado, pero solo con el tiempo podremos confirmar si la vacuna consigue tasas de curación y supervivencia superiores a los tratamientos tradicionales», puntualiza Gil.

Moderna está avanzando también actualmente en dos estrategias de vacunas preventivas contra el VIH. «Ambas se están evaluando en un ensayo de fase I patrocinado por IAVI y apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates», señala el presidente de la compañía. El tiempo dirá si la consiguen.