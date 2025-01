Adiós a las canas: este alimento permite retrasar el envejecimiento y mantener un aspecto joven siempre

El envejecimiento es inevitable, y pese a tomar medidas o hasta operaciones, lo cierto es que la longevidad tiene un límite y la eterna juventud no es eterna literalmente. Pero eso no quita que envejecer se pueda retrasar, o al menos, mantener un aspecto joven el mayor tiempo posible. Ahí juega un papel, más allá de arrugas o pérdida de masa muscular, nuestro pelo y que no aparezcan canas en el cabello. Por ello, debemos tener en cuenta nuestra alimentación, en especial un alimento indispensable para retrasar el envejecimiento y parecer más joven de lo que somos.

En sí, el envejecimiento es un proceso altamente individual y puede variar significativamente de una persona u otra por factores genéticos, la salud general o estilo de vida, así como otros aspectos que pueden influir en cómo una persona envejece y experimenta los cambios relacionados con la edad. Algunos de los síntomas tienen que ver con una disminución gradual de la capacidad del organismo para reparar y renovar sus células, tejidos o sistemas corporales, tal como formación de arrugas, pérdida de masa muscular o densidad ósea, reducción de agudeza sensorial u otras consecuencias de envejecer con el tiempo.

Por ello, vivir más y que nuestro cuerpo se mantenga joven el mayor tiempo posible es uno de los objetivos que más perseguimos, pero no es tarea sencilla. Según una investigación, comer menos puede ayudar a la eterna juventud, o al menos en eso estuvieron de acuerdo investigadores del análisis publicado en la revista Natura Aging.

Según el doctor Dan Belsky, profesor asistente de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, "es posible ralentizar el ritmo del envejecimiento biológico". "Tal vez sea posible lograr esta ralentización mediante una modificación del estilo de vida y la conducta", explicó a NBC.

Por qué el brócoli es un alimento vital para retrasar el envejecimiento: di adiós a las arrugas y las canas gracias a sus beneficios de "superalimento"

Pero más allá de la restricción calórica, ya no importa el cuánto sino el qué, y por ello, existen superalimentos como las semillas de sandía que ayudan a revertir el envejecimiento, pues son ricas en zinc, que ayuda a fortalecer el sistema inmune y aporta antioxidantes, además de su alto contenido en fibra. Pero sin duda, el alimento clave es el brócoli.

Se trata sin lugar a dudas de una de las verduras más nutritivas y beneficiosas que existen, y se trata de un superalimento sin igual gracias a sus múltiples beneficios para la salud, desde su poder antioxidante hasta su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico.

Algunos de los compuestos que incluye el brócoli son la vitamina C (fundamental para la producción de colágeno, que retrasa la aparición de arrugas y envejecimiento cutáneo) o sulforafano ( que protege las células, estimula la producción de enzimas desintoxicantes y favorece la reparación del ADN). El brócoli también incluye quercetina y kaempferol, que sol flavonoides con propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, así como luteína, que protege la visión y reduce el daño oxidativo.

Por otro lado, se trata de un alimento que ayuda a la eliminación de toxinas gracias a sus fitonutrientes que estimulan las enzimas hepáticas encargadas de la desintoxicación. El consumo regular de brócoli, a su vez, ayuda a reducir el colesterol malo y aumentar el HDL (el bueno), además de regular la presión arterial, la salud ósea y muscular o tener grandes beneficios para la salud digestiva por su alto contenido en fibra.