Por qué los soldados del Ejército estadounidense llevan la bandera de EEUU al revés en sus uniformes

Si bien es cierto que el Ejército de Estados Unidos es uno de los más poderosos del mundo, así como el país norteamericano está entre las principales potencias, entre los soldados estadounidenses corre una "norma" o "costumbre" que llama bastante la atención, tiene que ver con la bandera de EEUU. Y es que en la manga del brazo derecho de sus uniformes aparece del revés, algo que se le conoce como "bandera invertida" o "bandera del reverso", un emblema cuya posición tiene un porqué dentro de los códigos de la fuerza militar norteamericana.

Con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el Congreso Continental aprobó la que sería la primera bandera estadounidense. Un reflejo de su historia y un símbolo nacional muy querido por los ciudadanos del país, que en un primer momento estuvo compuesta de trece franjas rojas y blancas y trece estrellas blancas sobre un fondo azul, una por cada estado de la unión. Con el tiempo, a medida que se fueron adhiriendo más estados a la nación norteamericana, se situaron más estrellas en la bandera, con el mismo número de franjas.

A lo largo de los años, la bandera ha sido un símbolo de unidad, libertad y resistencia para los norteamericanos. Mientras las franjas hacen honor a las trece colonias originales, los colores también tienen su significado: el rojo, coraje y valentía; el blanco, pureza e inocencia, y el azul, justicia, perseverancia y vigilancia.

El curioso motivo que explica por qué los soldados de EEUU llevan la bandera estadounidense "invertida" o al revés en su brazo derecho

Así, como cada territorio del mundo, la bandera, junto con otros símbolos, lograron también importancia internacional, tal y como puede representarse en muchos ámbitos. No solo político o social, sino también militar, y los soldados dentro del Ejército estadounidense la llevan con honor en sus uniformes.

Pero a diferencia de muchos ejércitos o fuerzas militares, en el brazo derecho se lleva al revés, una apariencia reflejada que en realidad está dentro del Código de la bandera de Estados Unidos. Se cree que la idea es hacer que parezca que la bandera ondea con la brisa mientras la persona que la lleva avanza.

"La réplica de tela de la bandera estadounidense a todo color se usa de manera que el campo de estrellas mire hacia adelante o hacia la derecha de la bandera", se explica en las regulaciones del Ejército de Estados Unidos.

Tal y como aparece en el reglamento 670-1 del Ejército estadounidense, cuando la bandera se encuentra situada en el costado derecho de un objeto que se mueve, la más alta posición del honor se corresponde con la zona azul en primer lugar, en la dirección del movimiento, dando la impresión de que el viento hace ondear la bandera al avanzar (y lo que ondea en primer lugar son las barras, no las estrellas).

Según medios estadounidenses, la idea detrás de la bandera estadounidense se remonta al menos a la Guerra Civil que tuvo lugar a mediados del siglo XIX. En aquel momento, las unidades de infantería y caballería montadas designaban a un portador, y el impulso hacia adelante hacía que la bandera ondeara hacia atrás.

"La bandera de los Estados Unidos es la única que no se inclina hacia el jefe de Estado del país anfitrión. Porque no es una falta de respeto para ellos. Es una marca de respeto a la bandera estadounidense", explica a Business Insider Tim Marshall, el autor de 'Worth Dying for: The Power and Politics of Flags'.

Una costumbre de origen militar que también se puede ver en otros espacios. Por ejemplo, algunos atletas y deportistas estadounidenses llevaban también la bandera invertida en las chaquetas o camisetas de sus uniformes durante los pasados Juegos Olímpicos.