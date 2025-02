Soy odontóloga y estas son las dos mejores pastas de dientes de Mercadona

Mercadona es uno de los supermercados referencia en España. Sus alimentos y sus precios captan la atención de multitud de clientes. Cuenta con una gran variedad de productos, a los que añade los de sus propias marcas blancas, como son Hacendado y Deliplus. Estas marcas de la cadena de Juan Roig mantienen la calidad y hacen que el precio sea menor del habitual. Esto no sucede solamente con los productos de comida y alimentación en general, también con los de higiene.

Una de las partes más importantes de la higiene es la bucal, que abarca el cuidado de los dientes, las encías, la lengua y toda la cavidad bucal en general. Desde que somos pequeños, se nos incide en casa en que debemos lavarnos los dientes al menos tres veces al día. También es importante acudir periódicamente al dentista. Para lavarse los dientes hay dos instrumentos fundamentales y totalmente necesarios: el cepillo y la pasta de dientes.

Mercadona vende ambos productos, pero la pasta de dientes es más compleja, ya que tiene más propiedades y el consumidor promedio no las conoce. Por tanto conviene acudir a especialistas, que las conocen mucho mejor. Una de ellas es Montse Ochoa, una odontóloga. Ella escogió en un vídeo en TikTok las que considera las dos mejores pastas de dientes de Mercadona entre las 23 que comercializa entre marcas comerciales y Deliplus.

Estas son las dos mejores pastas de dientes de Mercadona

Las dos mejores pastas de dientes del Mercadona para esta odontóloga son Anticaries Deliplus y Fresh Gel Deliplus, ambas de la marca propia de la cadena valenciana. Ambas son muy económicas y su precio es de 1,10€. Montse no selecciona estas dos por un gusto personal sino por sus ingredientes: "No lleva SLS". El SLS es una propiedad conocida como sodio lauril sulfato. "Es una sustancia que es mejor que no entre en contacto con tu piel o boca de forma continuada", explica esta experta.

¿Qué es el sodio lauril sulfato o SLS y qué puede provocar?

Esta experta subió un segundo vídeo explicando en qué consiste esta sustancia: "Es un espumógeno que está presente en jabones, champús y pastas de dientes". Explica que es un tóxico y que hay estudios que lo pueden demostrar, enseñando pantallazos de fondo: "Daña las células, es un tóxico ambiental para sistemas acuáticos, irrita la piel y los ojos y puede causar descamación". Pide eliminarlo del uso diario para no sufrir estos problemas.

División de opiniones

Mientras que esta experta pide no usarlo, una conocida marca de pastas de dientes afirma que el SLS no supone ningún problema por los siguientes motivos:

El SLS es un agente limpiador y tensioactivo presente en muchos productos de consumo, según Chemical Safety Facts.

Debido a su poder de limpieza, el SLS es recurrente en las pastas dentales.

Además de limpiar, ayuda a eliminar los restos de comida de la boca y los dientes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration o FDA) y la Agencia de Protección del Medioambiente (Environmental Protection Agency o EPA), entre otras organizaciones, han descubierto que el SLS es seguro para los consumidores , según Chemical Safety Facts.

, según Chemical Safety Facts. La Sociedad Americana del Cáncer no incluye el SLS en su lista de carcinógenos conocidos.

Sin embargo, esta marca reconoce lo siguiente: "Las personas con estomatitis o llagas bucales que usan pasta dental con SLS desarrollarán más irritación y dolor, según confirma el NIH." Esta sustancia está permitida y la usan muchas marcas pese a la recomendación de esta odontóloga.