Esto es lo que le sucede a tu cuerpo cuando bebes una copa de vino todas las noches

El vino es una de las bebidas alcohólicas más populares en todo el mundo y la gente lo ha estado bebiendo durante cientos e, incluso, miles de años. Este además abunda en la dieta mediterránea. España ocupó en 2023 la séptima posición de consumo de vino por habitante, con 20,75 litros por persona al año. Muchos aseguran que el vino es la bebida alcohólica más saludable y que, además, puede traer ciertos beneficios para la salud. Tal como dice la Organización Mundial de la Salud, el alcohol, cuanto menos, mejor. Pero, ¿puede ser el vino una bebida que aporte ciertos beneficios para la salud? ¿Pueden justificar estos beneficios tomar una copa de vino con regularidad?

Según la dietista estadounidense Lauren Manaker, “las investigaciones sugieren que el consumo moderado de vino puede ofrecer varios beneficios potenciales para la salud en general”. Sin embargo, recalca que es importante tener en cuenta que estos beneficios pueden variar según el tipo de vino consumido, específicamente entre el vino tinto y el blanco, explica la nutricionista de Charleston que asegura que el vino tinto puede brindar más beneficios que el vino blanco.

Puede favorecer la salud del corazón

Varios estudios han vinculado el consumo de vino tinto con beneficios para la salud del corazón, incluyendo la reducción de niveles reducidos de colesterol LDL, "el malo", una mejor presión arterial y un mejor funcionamiento de los vasos sanguíneos. "La presencia de antioxidantes como el resveratrol y los flavonoides en el vino tinto puede contribuir a mejorar la salud del corazón al promover vasos sanguíneos saludables y reducir el riesgo de formación de coágulos de sangre", dice Manaker.

Podría reducir la inflamación en el cuerpo

“El vino tinto también ha demostrado tener efectos antiinflamatorios”, afirma Randy Gould, cardiólogo de Manhattan Cardiology en la ciudad de Nueva York. Un estudio de 2024 descubrió que beber vino tinto puede reducir significativamente ciertos marcadores de inflamación relacionados con la aterosclerosis, la acumulación de placa en las paredes de las arterias. Cabe destacar, que esto era cierto para los adultos sanos, pero no para las personas con alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

El vino aporta antioxidantes

Si bien el vino tinto y el vino blanco tienen perfiles nutricionales y contenidos de alcohol similares, el vino tinto tiene más antioxidantes, los compuestos responsables de la mayoría de sus beneficios para la salud.

“El vino tinto tiene potentes antioxidantes, como el resveratrol, que han demostrado mejorar la salud del corazón al reducir el estrés oxidativo en el cuerpo”, dice Gould. También tiene taninos, que podrían proporcionar beneficios adicionales, en particular para la salud del corazón. “Los taninos, que se encuentran en la piel y las semillas de la uva, tienen propiedades antioxidantes que protegen contra el estrés oxidativo y apoyan la salud de los vasos sanguíneos”, afirma Gould.

¿Y si prefieres el vino blanco al tinto? Lamentablemente, no obtendrás tantos antioxidantes beneficiosos para la salud. “El vino blanco tiene antioxidantes, pero no son tan fuertes, por lo que no tiene los mismos efectos beneficiosos para el corazón que el vino tinto”, dice Gould.

Vino tinto istock

Sin embargo, el vino también trae consigo unos riesgos y desventajas mayores a los beneficios que puede aportar:

Puede alterar su sueño

Aunque muchas personas recurren a una copa de vino por la noche para relajarse antes de acostarse, este hábito puede empeorar la calidad del sueño. Un estudio descubrió que beber alcohol retrasaba y acortaba el sueño REM, una de las fases del sueño. Cuanto más alcohol consumían los participantes, peor era su fase REM. La fase REM es esencial para consolidar los recuerdos, promover la función cerebral y regular las emociones, entre otras funciones.

Puede interactuar con sus medicamentos

“El vino puede interactuar con ciertos medicamentos, lo que provoca efectos adversos o reduce su eficacia”, afirma Manaker. Algunos de los medicamentos que pueden interactuar con el alcohol incluyen los que se utilizan para tratar las alergias, la ansiedad, la epilepsia, la artritis, el TDAH, la depresión, la diabetes, el colesterol alto, los problemas de sueño y una larga lista de condiciones. "Es esencial consultar con un profesional de la salud sobre cualquier posible interacción que el alcohol pueda generar con un medicamento", aconseja Manaker.

Puede aumentar el riesgo de cáncer

El alcohol está clasificado como potencial cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer. “El consumo excesivo o prolongado de alcohol se ha relacionado con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer”, afirma Manaker. Entre ellos se incluyen el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y de mama.

Puede causar dependencia del alcohol

Quizá sea el más evidente. Los factores de riesgo para desarrollar dependencia o abuso del alcohol incluyen el consumo de alcohol antes de los 15 años, la genética o antecedentes familiares de problemas con el alcohol y problemas de salud mental o antecedentes de trauma.

Podría aumentar el riesgo de sufrir problemas cardíacos

Si bien algunos estudios demuestran que el consumo moderado de vino es generalmente seguro y puede beneficiar la salud cardíaca, no ocurre lo mismo con el consumo excesivo de alcohol. “Beber en exceso eleva la presión arterial, aumenta los triglicéridos, promueve la inflamación y puede causar arritmias, todo lo cual eleva el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares”, afirma Michelle Routhenstein, dietista de cardiología preventiva.

¿Deberíamos beber vino para tener una mejor salud?

Disfrutar de una copa de vino de vez en cuando puede ser perfectamente compatible con un estilo de vida saludable. Pero es importante establecer que no es necesario comenzar a beber vino para obtener alguno de los beneficios desarrollados en este artículo. Claro que el vino puede brindar algunos beneficios para la salud, pero muchos otros alimentos brindan los mismos beneficios. Mismamente las bayas, las nueces, el aceite de oliva, las especias y vegetales son alimentos ricos en antioxidantes sin enfrentar los mismos riesgos para la salud, como daño hepático, trastornos del sueño y dependencia del alcohol.