El medicamento que toman miles de mujeres en España y que se ha relacionado con el cáncer

Muchos son los medicamentos que se consumen en el día a día al rededor del mundo. Desde algunos para aliviar los dolores de cabeza, hasta los más fuertes para enfermedades graves o incluso crónicas.

En España, el Observatorio del Medicamento, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), asegura que los analgésicos fueron los medicamentos más vendidos durante el último año, seguidos de los ansiolíticos y los destinados a tratar el colesterol.

Muchos de estos pueden tener efectos secundarios, por lo que automedicarse nunca es una opción viable. Lo ideal siempre es acudir a un profesional para que evalúe tu caso y te diagnostique lo mejor para ti. Ahora bien, en los últimos años se ha relacionado el uso de uno de los fármacos más populares en mujeres en España con el cáncer de mama.

El medicamento relacionado con un tipo de cáncer

Hace unos años los científicos ya venían avisando en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine sobre la relación entre el consumo de anticonceptivos hormonales combinados y el cáncer de mama. Aunque este estudio no llegó a ser del todo concluyente, se detectó esta pequeña relación por primera vez.

Hoy en día dichos anticonceptivos se encuentran en la lista de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer correspondiente a la Organización Mundial de la Salud. En estos listados también podemos encontrar terapias a base de estrógenos

Pese a esto, no todos los anticonceptivos actúan de la misma manera, puesto que no todos cuentan con la misma cantidad de estrógenos y progestágenos, y tampoco todos los anticonceptivos usados hoy en día son siempre combinados.

Estos anticonceptivos hormonales están basados en progestágenos, estos son un grupo de hormonas cuya función es mantener el embarazo, aunque también están presentes en otras fases del ciclo estral y menstrual. El principal gestágeno natural es la progesterona.

Ahora bien, para esclarecer la relación entre estos anticonceptivos y el cáncer de mama un estudio publicado en 2023 en PLOS Medicine investigó los anticonceptivos, tanto los combinados como los simples, dando como resultado que los anticonceptivos con progestágenos también se asocian con un ligero aumento del riesgo de sufrir cáncer de mama, de forma similar al detectado en anticonceptivos hormonales combinados.

Además, el estudio concluyó que dicho riesgo no depende en nada de la forma del consumo del anticonceptivo, bien sea de forma oral, implante subcutáneo o DIU hormonal.

¿Cuáles son algunos medicamentos que podrían causar cáncer?

En una lista publicada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer se especifica una clasificación de sustancias químicas que podrían causar esta enfermedad. Este estudio solo asegura que existe una posibilidad, pero no que ocurra siempre: