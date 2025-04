Sandra Moñino, nutricionista, acerca de los chicles: "Afecta muchísimo al cuerpo a nivel digestivo"

Todos alguna vez hemos escuchado aquello de "los chicles no tienen calorías", como si esa afirmación eximiera al dulce del resto de efectos nocivos que puede llegar a tener en el organismo. Por tanto, al igual que con los chicles, hemos de separarnos de las ideas de conversación y centrarnos en la información que nos proporcionan los expertos especializados en la materia. De la misma suerte que sucede con los alimentos que se venden como saludables, cuando entras en la disección de sus ingredientes, más de uno se da con un canto en los dientes con el resultado.

Es preciso conocer todos estos datos objetivos concretamente cuando consumimos a diario esta clase de dulces que, aunque de puertas para fuera cuentan con la ausencia de calorías, otros factores como los edulcorantes no son mencionados en su análisis. De esta manera, hoy contamos con la opinión de una nutricionista, especialista en inflamación y con experiencia en el sector, que nos aporta algo de luz sobre este tema para esclarecer todas las discrepancias que presenta este masticable. En su podcast personal, que recibe el nombre de "con jengibre y limón", presentó las dos caras de la moneda.

Para empezar, como todo en la gastronomía, lo que verdaderamente trasciende es la mesura y el uso que se le de a cada uno de los alimentos de la dieta. De nada sirve llevar a cabo un régimen que tan solo incluya la ingesta de verduras, del mismo modo que tampoco se puede basar en una rutina única y exclusiva de productos cárnicos. Es por eso que, la clave reside en realizar un balance en el que se encuentre el equilibro correcto de todos los bienes que necesita el cuerpo humano. En este sentido, también conviene saber que no todos los organismos requieren las mismas cantidades ni las mismas vitaminas.

El principal problema de los chicles: ¿adelgazan?

Es en este último aspecto donde más incide Moñino al comentar una situación que sufrió con un cliente: "Yo tenía un paciente que ella me decía, Sandra, no pierdo peso. Cuando empezamos a analizar, se comía cinco chicles al día", asegura. De este modo, la variable que hay que tener siempre en cuenta es el abuso de alimentos como el principal elemento negativo de la ecuación. Sin embargo, aunque cuente con cero calorías, la realidad es que es un dulce con una característica que puede resultar bastante nociva pues, como asegura la dietista, "es el alimento más proinflamatorio que hay".

"No tiene calorías pero eso no quita que sea inflamatorio o antiinflamatorio, las calorías no importan", informa la especialista. Es por eso que el exceso de este masticable supone un grave problema ya que sus efectos actúan de manera silenciosa, como sucede en el caso antes mencionado. Por otro lado, se suele decidir a menudo que el consumo de chicles ayuda en situaciones donde la ansiedad nos invade pero, en este sentido, la nutricionista es tajante con su opinión y asegura que este mito no encuentra un sustento detrás, aunque su masticado puede combatir el hambre momentáneamente.

Azúcares e ingredientes: "Es un plástico"

Respecto a los ingredientes de los que está formado este dulce, la profesional esclarece lo siguiente: "El primer ingrediente es el azúcar y luego el plástico". De esta manera encontramos otro de los grandes oscuros de este producto. “El chicle es un plástico que te lo metes en la boca, que lo masticas, incluso no te lo tragas, y te afecta muchísimo”, agrega. Por eso hemos de ser conscientes de las limitaciones que presenta el chicle, del mismo modo que estamos informados de los beneficios que aporta.