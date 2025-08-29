¿Sientes presión en la cabeza o sensación de oídos taponados al entrenar? El Dr. Alexandre Olmos advierte: podrías estar ignorando una bomba de relojer

La práctica de ejercicio físico puede revelar sutiles señales de advertencia que los deportistas no deben ignorar. La sensación de oídos tapados, lejos de ser un simple malestar pasajero, puede esconder importantes indicadores de salud. El doctor Alexandre Olmos ha alertado sobre la relevancia de este fenómeno, instando a los practicantes a no minimizar esta experiencia corporal.

Los expertos señalan que este síntoma responde a complejos mecanismos fisiológicos. Durante el esfuerzo físico, el cuerpo experimenta cambios significativos que pueden manifestarse mediante esta particular sensación de taponamiento auditivo, generando múltiples interrogantes sobre su origen y consecuencias potenciales.

Causas y mecanismos subyacentes

La complejidad detrás de los oídos taponados durante el ejercicio radica en múltiples factores fisiológicos. Un aumento repentino de la presión arterial puede desencadenar esta sensación, junto con otros elementos como respiración inadecuada o alteraciones circulatorias. La inflamación del oído medio y la tensión muscular cervical también juegan un papel determinante en este fenómeno.

El sistema nervioso autónomo resulta fundamental. Cuando no logra regular adecuadamente el estrés físico, genera respuestas inesperadas que se traducen en síntomas como la sensación de oídos tapados. Estos indicadores podrían anticipar condiciones más complejas como fatiga crónica, mareos o intolerancia al ejercicio.

La variedad de causas se amplía considerando aspectos como desequilibrios de presión, problemas de respiración y alteraciones en el equilibrio de líquidos corporales. El doctor Olmos sugiere que retenciones de líquidos o desequilibrios intestinales pueden generar esta experiencia incómoda, dejando clara la conexión de los sistemas corporales.