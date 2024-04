Tortitas de arroz: ¿Son realmente un snack saludable para perder peso?

Hace unos meses, la Organización de Consumidores y Usuarios presentó los resultados de un análisis realizado sobre 151 marcas de tortitas diferentes. Entre los productos analizados había distintas variedades, desde las tortitas sencillas, que son bastante sosas y secas, elaboradas con un solo cereal (normalmente arroz, aunque también maíz o espelta), hasta las versiones más modernas, que incluyen otros sabores e ingredientes. En su análisis, los expertos de la OCU dirimen de una vez por todas el debate sobre si estas tortitas son realmente saludables y también nos dan algunas pistas para resolver la eterna controversia si realmente no engordan y son adecuadas para una dieta de adelgazamiento:

¿Son realmente saludables?

Las tortitas sencillas, que son las más clásicas y que a menudo se elaboran con un solo tipo de cereal (como arroz, arroz integral, maíz o espelta) y sal, son generalmente saludables según la guía de compra de tortitas de cereales de OCU. Estas tortitas no contienen azúcar, son bajas en grasas y no contienen aditivos engañosos ni aromas.

Sin embargo, a menudo son ricas en sal y, de hecho, 21 de las 73 tortitas sencillas examinadas en el estudio superaron el 1,25%, que es el límite aceptable de contenido de sal. A pesar de esto, desde el punto de vista nutricional, las tortitas sencillas obtienen buenas valoraciones, con 3 de cada 4 tortitas sencillas siendo consideradas saludables y 1 de cada 4 siendo simplemente aceptable.

En cuanto a las tortitas de sabores, tienen de positivo que contienen menos sal que las tortitas simples. Sin embargo, la mayoría de estas tortitas contienen aditivos como aromas, colorantes y potenciadores de sabor, que pueden no ser saludables en grandes cantidades. En el estudio citado, de los 18 productos de tortitas de sabores analizados, el 50% recibió valoraciones aceptables y el 40% malas. Por lo tanto, aunque son una opción relativamente sana, no son necesariamente la mejor opción para una alimentación saludable debido a su contenido de aditivos.

Por último, los investigadores de la OCU también hicieron una analítica de las tortitas de chocolate, que son una variedad de tortita que ya se ha hecho un hueco en los carritos de la compra de muchos españoles. Aunque, de acuerdo con el análisis de la OCU, quizás deberían deshacerse de este hábito, porque si bien pueden resultar apetecibles, no son realmente saludables.

Tal y como explica la organización de consumidores, las tortitas de chocolate tienden a ser altas en grasa, con algunas conteniendo hasta un 25% de grasa. Además, son muy azucaradas, con más del 22,5% de azúcar en la mayoría de los casos. Esto las hace muy calóricas, de hecho, pueden tener el doble de calorías que las tortitas sencillas. De las 60 tortitas de chocolate que analizó la OCU, ninguna de ellas llegó a ser nutricionalmente saludable.

En resumen, las tortitas sencillas parecen ser la opción más saludable (o al menos, la más inofensiva). No tienen azúcar, tienen poca grasa y no contienen aditivos ni sabores artificiales. Sin embargo, deberíamos fijarnos en su etiquetado para buscar aquellas marcas que nos ofrezcan un menor contenido de sal. Ahora bien, la pregunta que hoy nos ocupa no es tanto sobre su aporte nutricional, sino sobre si puede ser aconsejable en una dieta de adelgazamiento.

¿Son recomendables en una dieta para adelgazar?

Tal y como explica la Organización de Consumidores y Usuarios, las tortitas de cereales pueden parecer una opción baja en calorías... si lo que estamos mirando es la cantidad de calorías por unidad. Sin embargo, si se observan los valores nutricionales cada 100 gramos, entonces nos daremos cuenta de que, en realidad, este tipo de tortitas no engordan menos que otras opciones menos recomendadas, como las galletas maría o las galletas de chocolate. De hecho, 100 gramos de tortitas sencillas tienen bastantes más calorías que el pan blanco o el pan integral con el que solemos acompañar las comidas.

Ahora bien, esto no debería llevarnos a engaño, porque la forma en la que estas tortitas pueden ayudarnos en nuestra dieta de adelgazamiento no es tanto con su bajo aporte calórico, sino por su gran capacidad para saciarnos. Si cuando nos entra el gusanillo nos damos un paseo a la cocina y, en lugar de coger una o dos galletas de chocolate, nos echamos una de estas tortitas de arroz a la boca, conseguiremos calmar el hambre (aunque de una forma menos placentera, claro) sin haber consumido un producto mucho más denso en calorías, azúcares, grasas y aditivos, etc.

Y si de lo que estamos hablando es de un alimento que promete ayudarnos a saciar nuestro apetito, conviene que elijamos la opción menos energética y, a la vez, la que tenga una capacidad superior para inhibir el apetito. Por eso, la primera recomendación es evitar las tortitas de chocolate, porque -como decíamos antes- tienen mucho azúcar. Eso significa que aportan calorías sin ningún valor nutricional y que, además, son alimentos que aportan energía que se consume muy rápido, con lo cual nos harán tener hambre al poco tiempo.

En cuanto al resto de tortitas de sabores, sí que podrían ser de ayuda para una dieta de adelgazamiento. Como explicábamos en el apartado anterior, tienen poca sal y su sabor puede hacer que sea más llevadero que comer las tortitas sencillas. Sin embargo, si nos decantamos por esta opción, debemos elegir con cuidado, porque solo la mitad de ellas recibió valoraciones aceptables, de acuerdo con los estándares Nutriscore.

Pero, de todas las opciones disponibles en las baldas del supermercado, la que mejor nos podrá ayudar en nuestra dieta para perder peso serán las tortitas sencillas, que son las que han sufrido un procesado menos agresivo. Y dentro de las tortitas sencillas, deberíamos optar, sobre todo, por aquellas que son más ricas en fibra, proteínas y texturas sólidas, porque son las que más nos saciarán.